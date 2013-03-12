مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور تیم متین در فینال لیگ خاطرنشان کرد: معتقدم که حضور تیم ما در فینال یک شگفتی بوده است و خدا کمک کرد تا در این مرحله حضور پیدا کنیم. اگرچه کاله تیم بسیار قدرتمندی است و بازیکنان شاخص مملکت را در اختیار دارد و از کادر فنی خوبی نیز برخوردار است ولی معتقدم که ما هم ویژگی‌هایی داشتیم که تا این مرحله بالا آمدیم و به دنبال این هستیم تا کار خودمان را در این فصل تکمیل کنیم.

وی افزود: برای این دو بازی برنامه ویژه‌ای داریم. نیکولای بازیکن قدرتی تیم ما متاسفانه مصدوم شده و تا مدتها نمی‌تواند بازی کند. بهرحال ما تیم نوپایی هستیم و در دقیقه 90 وارد لیگ برتر شدیم برای همین فرصت آنچنانی نداشتیم تا بازیکن جذب کنیم با این حال روی نیمکت جوانهایی مثل امیرعلی فتحلعی و علی اصغر رزم‌فر را داریم که باید جای نیکی را پر کنیم. اصلا نا امید نیستیم و همیشه به بردن امیدوار هستم. این دلیل نمی‌شود چون نیکی را در اختیار نداریم کاله بازی راحتی را در پیش دارد. مطمئن باشید آنها بازی سختی را پیش روی دارند و امیدوارم بتوانیم با شکست کاله در فینال هدیه خوبی را به هواداران تیم خودمان بدهیم.

سرمربی تیم متین ورامین با اشاره به تجربه بالای خود عنوان کرد: تجربه‌ام خیلی به کارم آمد تا اینجا بالا آمدیم. البته موفقیت ما حاصل کار و تلاش یک مجوعه بود. کل تیم با یکدیگر خوب هستند. خیلی با هم رفیق هستیم ولی هر کسی در حیطه کار خود فعالیت می‌کند. باور کنید زحمت زیادی کشیده شده تا به فینال برسیم. من هم تجربه 30 ساله‌ام را برای فینال به کار می‌گیرم تا تمرکز لازم را داشته باشیم و بتوانیم به یک موفقیت دیگر دست پیدا کنیم.

کارخانه با مطرح کردن این نکته که مسایل روحی در فینال مهمتر از فنی است، ادامه داد: این دیدار از نظر روحی خیلی مهم است. بچه‌های تیم ما نشان دادند که از توانایی‌های بالایی برخوردارند و این را ثابت کردند. البته این را هم نادیده نگیریم که برای اولین بار در سالن 12 هزار نفری آزادی بازی می کنیم. وظیفه ام این است که آنها را تهییج کنم. این چند روز گذشته خیلی مهم بود. ما خیلی تلاش کردیم تا بتوانیم از نظر روحی بازیکنان را آماده این بازی کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چقدر روی هواداران خود حساب باز می کنید، گفت: روز اولی که می خواستیم در ورامین بازی کنیم نگران این بودیم که آیا مورد حمایت طرفداران قرار خواهیم گرفت یا خیر چونکه والیبال این شهرستان سالها در رکود قرار داشت اما وقتی سایپا را در نیمه‌نهایی بردیم در میدان امام حسین(ع) چندین هزار نفر جمع شده بودند و به شادی پرداختند. یک شور و هیجان زیادی در ورامین ایجاد شده و مطمئن هستم در سالن 12 هزار نفری هم از حمایت طرفداران برخوردار هستیم.

سرمربی تیم متین همچنین درباره نحوه برگزاری دیدار فینال لیگ برتر والیبال گفت: در روز 26 بهمن ماه جلسه‌ای در فدراسیون تشکیل شد که در آن جلسه چند پیشنهاد مطرح شد و خودم هم برگزاری تک بازی برای فینال را پیشنهاد دادم که مورد تایید واقع نشد و دیگر دوستان پیشنهادهای دیگری را مطرح کردند. البته در هیچ جای دنیا برای فینال دو بازی را در نظر نمی‌گیرند و معمولا تک بازی یا 2 از 3 را برگزار می‌کنند ولی به دلیل فشار بالایی که بر تیم ها وارد شد و بازیکنان هم خیلی خسته هستند فدراسیون چنین تصمیمی گرفت و ما هم تابع تصمیم فدراسیون هستیم.

کارخانه همچنین درباره نقاط ضعق و قوت تیم کاله گفت: این مسایل محرمانه است و ما از نقاط قوت و ضعف این تیم به طور کامل برخورداریم. با تیم قدرتمندی بازی داریم و روی نقاط ضعف آنها کار کرده‌ایم.

وی در خصوص حمایتهای مسئولان ورامین از این تیم اظهار داشت: پشتیبانی که از ما صورت گرفت از سایر تیم ها بیشتر بود. امام جمعه ما هر هفته درباره تیم صحبت می‌کنند. فرماندار شهرستان در کنار تیم حضور داشت و با تمام وجود تلاش می‌کرد. مسئولین باشگاه به خصوص مهندس قنبر سنگ تمام گذاشت و از وی تشکر ویژه دارم. باید از این بخش خصوصی حمایت شود تا آنها دلسرد نشوند. مسئولین فدراسیون و شهرستان باید از چنین افرادی حمایت کنند.