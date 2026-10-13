به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مراسم نمایش خصوصی فیلم سینمایی «آن‌سوی آوار» به کارگردانی محسن منشی‌زاده و تهیه‌کنندگی و نویسندگی محمدحسین عابد، روز دوشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۸ با حضور بازیگران، عوامل و جمعی از هنرمندان و مهمانان در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، محسن منشی‌زاده کارگردان فیلم، روی صحنه رفت و ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت: امیدوارم فیلم را دوست داشته باشید و در این شرایط سخت، از سینمای مستقل حمایت کنید.

در ادامه، محمدحسین عابد تهیه‌کننده و نویسنده «آن‌سوی آوار»، با اشاره به روند تولید این فیلم گفت: این فیلم به‌طور کامل در بخش خصوصی ساخته شده است و بدون همراهی و حمایت عوامل و بازیگران، به هیچ‌وجه امکان ساخت آن وجود نداشت. ما برای به ثمر رسیدن این پروژه، سختی‌ها و دشواری‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم و همه اعضای گروه با تلاش و همراهی خود کمک کردند تا فیلم به مرحله نمایش برسد.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به شرایط دشوار تولید آثار مستقل بیان کرد: با وجود تمام مشکلات و موانعی که در مسیر ساخت این فیلم وجود داشت، تلاش کردیم کار را به سرانجام برسانیم و خوشحالم که امروز امکان نمایش آن فراهم شده است. سینمای مستقل و خصوصی در شرایطی فعالیت می‌کند که گاهی کمتر دیده می‌شود و آن‌طور که باید مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. من «آن‌سوی آوار» را با بودجه کاملاً شخصی ساختم، چون دغدغه‌ام این بود که روزهای پرالتهاب جنگ و تأثیر آن بر زندگی مردم را به تصویر بکشم. برای من مهم بود که این تجربه و شرایطی را که مردم در چنین روزهایی از سر می‌گذرانند، از دریچه سینما روایت کنم. ساخت این فیلم بدون همراهی و همدلی بازیگران و عوامل امکان‌پذیر نبود و همه اعضای گروه با وجود دشواری‌ها پای کار ماندند تا این اثر به نتیجه برسد. امیدوارم نمایش فیلم، فرصتی برای دیده‌شدن تلاش گروه سازنده و توجه بیشتر به سینمای مستقل و فیلم‌هایی باشد که با سرمایه و دغدغه شخصی ساخته می‌شوند.

در این مراسم، هنرمندان و مهمانان ویژه‌ای از جمله سعیده عرب، محمود مقامی، مازیار مهرگان، هانیه غلامی، امین ایمانی، سارا والیانی، موحد شادرو، میثم نیک‌نام (پیشکسوت رادیو)، علی‌اصغر رضایی، شکیبا عابد، باقر حاجی سید رضی مدیرکل فنی معاونت سیما، مهدی زارعی مدیر فنی تولید معاونت سیما، مجید امجدی‌فرد مدیر طرح و تولید رادیو پیام و سمیه مقتصدی مسئول هماهنگی تولید رادیو سلامت حضور داشتند.

فیلم سینمایی «آن‌سوی آوار» اثری اجتماعی با محوریت پیامدهای جنگ است که زندگی انسان‌های درگیر تبعات این بحران و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و زندگی روزمره را روایت می‌کند.

در این فیلم علیرضا جعفری، مازیار مهرگان، آرمیتا مرادی، محمود مقامی و سعیده عرب ایفای نقش کرده‌اند. کاوه ابراهیم، ابراهیم ابراهیمی، مبین رستگار، طناز بیطرفان، شکیبا عابد، حسین عرب‌محمدی، مرتضی الوندی، سحر مختاری و حمیدرضا عرب‌سرخی ایفای نقش می‌کنند.

«آن‌سوی آوار» از چهارشنبه ۲۲ مهر اکران خود را در گروه سینمایی «هنروتجربه» آغاز می‌کند.