پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم پیکان در این فصل از رقابتهای لیگ برتر والیبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: خیلی تلاش کردیم تا به فینال برسیم. با تمام پتانسیل و شرایطی که داشتیم تلاش زیادی کردیم ولی قسمت نبود که به فینال برسیم. این موضوع از نظر روحی خیلی ما را تحت تاثیر قرار داده است. بهرحال ورزش برد و باخت دارد و همه چیز برای ما تمام شده نیست. شاید اگر بخواهیم از نظر بودجه شرایط تیم‌ها را بسنجیم هم ما و هم سایپا حقمان نبود به پلی‌آف برسیم چون هر دو تیم هزینه کمی انجام داده‌ایم.

وی افزود: خیلی از تیم‌های لیگ برتری از ما هزینه بیشتری کرده‌اند. چون از وضعیت بودجه تیم‌ها خبر داریم این را به صراحت می‌گویم چندین تیم بودند که از ما هزینه بیشتری کرده‌اند ولی به پلی‌آف هم نرسیدند. ما خیلی تلاش کردیم ولی شاید یک جایی بدشانس بودیم یا بهتر بگویم کم شانس بوده‌ایم.

سرمربی تیم والیبال پیکان در خصوص رابطه خوبی که با بازیکنان تیمش دارد، عنوان کرد: واقعا حضور ما در پلی‌آف چند تا دلیل داشت. باید از مدیرعامل باشگاه تشکر کنم که ما را حمایت کرد. اگر ملکیان مدیرعامل باشگاه نمی‌شد، شاید کار ما به نیم فصل هم نمی‌کشید! نه فقط والیبال که دیگر رشته‌های باشگاه پیکان هم به چنین سرنوشتی دچار می‌شدند. خوشبختانه رفاقت خوبی در تیم وجود دارد و برنامه‌ریزی خوبی هم کردیم. ما در نیم فصل دوم نتایج خیلی خوبی گرفتیم و این باعث شده بود تا توقعات از تیم پیکان بالا برود. همه می خواستند ما قهرمان بشویم که این اتفاق رخ نداد.

اکبری یادآور شد: در زمان مدیریت شیعی بر اساس صحبتی که داشتیم برنامه ما این بود که تیم فقط در وسط جدول باشد. به نوعی پنجم یا ششم شویم یا حتی در رده هفتم قرار بگیریم، هم خوب است. ولی طرز فکر خودم طوری است که به هیج عنوان نمی‌توانم باور کنم که در این رده‌ها قرار بگیریم چرا که برازنده تیم ما نیست. مهم نیست بازیکن داریم یا نه، ولی با دوستی و تلاش زیادی که به خرج دادیم، توانستیم هفته‌ها در صدر جدول رده‌بندی قرار گیریم.

وی ادامه داد: شرایط ما با تیمی مثل کاله خیلی فرق می‌کند. تنها 7 بازیکن داریم ولی کاله هر وقت دوست داشته باشد، می‌تواند تعوض کند. مثلا در بازی با این تیم برنامه ما این بود که حمزه زرینی را که از بازیکنان کلیدی تیم ملی والیبال است از کار بیاندازیم. ما برنامه خودمان را به خوبی اجرا کردیم ولی یار جانشین که به میدان آمد، بهتر از او ظاهر شده بود. دیگر این مسایلی است که باید بپذیریم و با آنها کنار بیاییم.

سرمربی تیم والیبال پیکان در پاسخ به این پرسش که برای بازی رده‌بندی دلسرد نشده‌اید؟، گفت: من خودم 14، 15 سال فقط در فینال حضور داشتم و واقعا باورم نمی‌شود که در فینال حضور نداریم. شاید آن طرز تفکر را نداشتیم به اینجا نمی‌رسیدیم. واقعا از نظر روحی شرایط بدی را بعد از بازی با کاله داشتیم. شاید با توجه به پتانسیلی که داریم و تلاشی که داشتیم حق ما فینال بود.

بر اساس برنامه اعلام شده تیم‌های پیکان و سایپا باید عصر روز چهارشنبه در دیدار رده‌بندی لیگ برتر والیبال به مصاف یکدیگر بروند اما باشگاه سایپا امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن انصراف از حضور در این بازی انحلال تمامی تیم‌های والیبال خود را اعلام کرد.