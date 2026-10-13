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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

در منطقه شکار ممنوع کوه سفید:۳مرد با ۳قوچ کشته‌شده دستگیر شدند

در منطقه شکار ممنوع کوه سفید:۳مرد با ۳قوچ کشته‌شده دستگیر شدند

دماوند- محیط‌بانان دماوند در دو عملیات جداگانه، چهار نفر را به اتهام شکار غیرمجاز دستگیر و پنج قبضه سلاح شکاری و لاشه چند جانور وحشی، از جمله سه رأس قوچ، را ضبط کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند ظهر سه شنبه از دستگیری چهار شکارچی غیرمجاز در دو عملیات جداگانه در ارتفاعات این شهرستان خبر داد.

وی گفت: محیط‌بانان پاسگاه کوه سفید در گشت و پایش ارتفاعات ساران، واقع در منطقه شکار ممنوع کوه سفید، سه نفر را شناسایی و دستگیر کردند.

به گفته او، از این افراد سه قبضه سلاح شکاری و لاشه سه رأس قوچ وحشی کشف و ضبط شده است. یکی از این سه سلاح مجوز حمل نداشته است.

او افزود: در عملیات دوم که با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت انجام شده، محیط‌بانان پاسگاه تار یک نفر دیگر را دستگیر کردند. در این عملیات دو قبضه سلاح شکاری و بخشی از لاشه یک رأس کل و یک رأس بز وحشی توقیف شده است.

آقای میرزاکریمی گفت: برای دستگیرشدگان پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی قانونی به آن ادامه دارد.

کد مطلب 6976621

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