اجرای کشت نوین زعفران به روش ایروپونیک در روستای شادخال شفت

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشت زعفران به روش ایروپونیک، به‌عنوان یکی از شیوه‌های نوین تولید محصولات کشاورزی، در روستای شادخال شهرستان شفت در حال اجراست؛ روشی که با حذف خاک از مرحله پرورش اولیه پیاز زعفران، امکان مدیریت شرایط محیطی و کاهش مصرف آب را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های جدید تولید، حمایت از ایده‌های نوآورانه و استفاده از روش‌های متناسب با شرایط اقلیمی استان تأکید کرد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح در شهرستان شفت، نمونه‌ای از تلاش برای توسعه شیوه‌های جدید تولید محصولات کشاورزی در گیلان است؛ استانی که برخورداری از منابع طبیعی و ظرفیت‌های متنوع تولید، ضرورت استفاده بهینه از فضا و منابع را در فعالیت‌های کشاورزی دوچندان می‌کند.

کشت زعفران بدون خاک در فضای کنترل‌شده

«فریدون همایی‌نژاد» مجری این طرح نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحصیلات خود در رشته گیاهان دارویی اظهار کرد: ایده اجرای این روش با همراهی تعدادی از فعالان و دانش‌آموختگان دانشگاهی مطرح شد و پس از بررسی و کسب اطلاعات فنی، مقدمات راه‌اندازی آن فراهم شد.

وی افزود: برای راه‌اندازی اولیه این واحد، حدود ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و فضای فعلی پرورش پیاز زعفران حدود ۸۰ مترمربع است.

مجری طرح کشت ایروپونیک زعفران در شفت با بیان اینکه در این روش، پیازها پس از پاک‌سازی و ضدعفونی در قفسه‌های مخصوص قرار می‌گیرند، گفت: در ادامه، شرایط محیطی از جمله دما و رطوبت کنترل می‌شود و عملیات محلول‌پاشی و تغذیه پیازها در مراحل مختلف رشد انجام می‌گیرد تا زمینه گل‌دهی زعفران فراهم شود.

همایی‌نژاد ادامه داد: در این شیوه، پیاز زعفران در مرحله اولیه پرورش به خاک نیاز ندارد و با مدیریت شرایط محیطی، امکان رشد و گل‌دهی آن در فضای کنترل‌شده فراهم می‌شود. پس از پایان دوره گل‌دهی نیز پیازها برای کشت در زمین منتقل می‌شوند تا با رشد و تکثیر، برای دوره‌های بعدی تولید آماده شوند.

وی با اشاره به مزیت‌های این روش بیان کرد: کاهش نیاز به آب در مرحله پرورش اولیه، استفاده بهینه از فضای محدود و امکان فعالیت در محیط‌های سرپوشیده از ویژگی‌های این شیوه است. همچنین با تکثیر پیازها در مرحله کشت زمینی، می‌توان ظرفیت تولید را در سال‌های آینده افزایش داد. م

جری طرح با بیان اینکه این فعالیت در نخستین سال اجرای خود قرار دارد، افزود: در صورت موفقیت و فراهم شدن شرایط لازم، برنامه توسعه فضای تولید و افزایش تعداد پیازهای زعفران در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین امکان عرضه پیاز زعفران و گل زعفران، ظرفیت اقتصادی این فعالیت را افزایش می‌دهد.

ظرفیت توسعه کشت‌های نوین در گیلان

«محمد کاظم‌زاده» مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان شفت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: پرورش پیاز زعفران به روش ایروپونیک، تجربه‌ای نوین در سطح استان گیلان به شمار می‌رود و بررسی نتایج تولید در این واحد می‌تواند زمینه شناخت بهتر ظرفیت‌های این روش را فراهم کند.

وی افزود: با توجه به قرار داشتن طرح در نخستین سال اجرا، ارزیابی میزان تولید و عملکرد پیازها در مراحل مختلف، برای تصمیم‌گیری درباره توسعه این شیوه اهمیت دارد.

مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان شفت با دعوت از علاقه‌مندان و تولیدکنندگان برای آشنایی با این روش تصریح کرد: فعالان بخش کشاورزی می‌توانند با بررسی شرایط فنی و اقتصادی این شیوه و دریافت مشاوره‌های تخصصی، امکان به‌کارگیری آن را متناسب با ظرفیت‌های تولیدی خود ارزیابی کنند.

به گفته وی، کارشناسان بخش تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی می‌توانند در زمینه ارائه راهنمایی‌های فنی و بررسی ظرفیت‌های توسعه این فعالیت، به متقاضیان کمک کنند. اجرای کشت ایروپونیک زعفران در روستای شادخال شفت، در صورت دستیابی به نتایج مطلوب، می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه روش‌های نوین پرورش محصولات کشاورزی در گیلان باشد؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم ارزیابی دقیق عملکرد، هزینه‌های تولید و توجیه اقتصادی طرح در دوره‌های بعدی است.