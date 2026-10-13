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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

جزئیات مشاهده پلنگ ایرانی در بندپی نوشهر

جزئیات مشاهده پلنگ ایرانی در بندپی نوشهر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر از حضور پلنگ ایرانی در این استان خبر داد.

مهدی کیاخیرتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به سابقه مشاهده پلنگ در این محدوده گفت: منطقه موردنظر پیش از این نیز شاهد گزارش‌ها و مشاهدات متعددی از حضور پلنگ بوده است.

وی با بیان اینکه به دلیل کیفیت تصاویر ثبت‌شده، تعیین دقیق سن و جنسیت این پلنگ امکان‌پذیر نیست، افزود: بر اساس تصاویر موجود، این حیوان بالغ است و توله محسوب نمی‌شود؛ با این حال، جنسیت آن مشخص نیست.

کیاخیرتی با اشاره به وسعت حدود ۲۲۰ هزار هکتاری حوزه نوشهر اظهار کرد: آمار دقیق و قابل اتکایی از تعداد پلنگ‌های موجود در این محدوده در دست نیست و نمی‌توان تعداد مشخصی را اعلام کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر با بیان اینکه پلنگ ایرانی از گونه‌های در معرض خطر انقراض است، افزود: حضور حیات‌وحش در روستاهای مجاور زیستگاه‌های طبیعی دور از انتظار نیست و مجاورت روستاها با زیستگاه‌ها و فعالیت‌هایی مانند دامداری می‌تواند زمینه بروز تعارض میان انسان و حیات‌وحش را فراهم کند.

وی درباره اقدامات حفاظتی نیز گفت: مراقبت از حیات‌وحش به‌صورت مستمر در شهرستان انجام می‌شود و در پی دریافت گزارش‌هایی از این دست، اقدامات مراقبتی تشدید خواهد شد. در این زمینه از ظرفیت همیاران محیط زیست و ارتباط با بومیان منطقه برای مدیریت بهتر شرایط و کاهش تعارض میان مردم و حیات‌وحش استفاده می‌کنیم.

محیط زیست از مردم خواست ضمن حفظ فاصله ایمن از این حیوان، از نزدیک شدن برای تصویربرداری، تعقیب یا تحریک آن خودداری کنند و هرگونه مشاهده مجدد را به مأموران محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6976614
محدثه رمضانعلی

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