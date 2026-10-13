از توهم توسعه تا واقعیت جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: این روزها، ترس و واهمه سراسر پادشاهی آل‌سعود را دربر گرفته است؛ محمدبن‌سلمان، ولیعهد سعودی که زمانی با غرور و تکبر از چیرگی بر یمن در عرض کمتر از یک هفته سخن می‌گفت، این روزها در کاخ مجلل سلطنتی‌اش در ریاض، در میان حصاری از محافظان، زیست می‌کند و در وحشت از موشک‌های انصارالله به سر می‌برد. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال آمریکا گزارش داده که محمدبن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، این روزها، با احتیاط در میان کاخ‌های مستحکم و مجهز به پناهگاه، همراه با نگهبانان امنیتی انتخاب شده، حرکت می‌کند، زیرا حملات یمن، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقامات سعودی می‌گویند که این پادشاهی در آستانه اتمام موشک‌های رهگیر است و در حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و کاخ‌های سلطنتی خود مشکل دارد.

آنطور که روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده، عربستان سعودی به دلیل حملات موشکی و پهپادی روزانه و سنگین اخیر انصارالله به خاک این کشور، با کمبود موشک‌های رهگیر و سایر سامانه‌های دفاع هوایی دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبق گزارش‌ها، عربستان در دفاع از کل حریم هوایی خود با سامانه‌های پدافندی کافی با مشکل مواجه است و در حال جابه‌جایی باتری‌های دفاع هوایی در سراسر کشور است تا از تاسیسات حیاتی انرژی و همچنین کاخ‌های خود محافظت کند. گفته می‌شود شاهزاده محمدبن‌سلمان، ولیعهد سعودی، به همراه محافظان دست‌چین‌شده، با احتیاط بین کاخ‌های به‌شدت محافظت‌شده و مجهز به پناهگاه، جابه‌جا می‌شود. روز شنبه، دو فروند موشک کروز انصارالله موفق شدند بیش از ۸۰۰ کیلومتر در حریم هوایی عربستان پیشروی کنند؛ به‌طوری‌ که یکی از آنها بر فراز فرودگاه بین‌المللی ملک خالد رهگیری شد و دیگری به هدف اصابت کرد. مسئله کمبود موشک‌های رهگیر اکنون به موضوعی محوری در عربستان تبدیل شده است. این کمبود به حملات و اصابت‌های بیشتر نیروهای مسلح یمن به اهداف کلیدی منجر خواهد شد. در حال حاضر، آینده از منظر سعودی‌ها چندان روشن به نظر نمی‌رسد.

توهمات آل‌سعود، خاکستر شد

آنچه واضح است، آن است که سامانه‌های دفاعی و پدافندی چند میلیارد دلاری که روزگاری در ویترین نمایشگاه‌های تسلیحاتی غرب، نماد شکست‌ناپذیری بودند، اکنون در مواجهه با پرتابه‌های مقاومت یمن، به قوطی‌های حلبی کم‌اثر بدل شده‌اند. این ناتوانی فنی در رهگیری پهپادهای میانبرد یمنی، نه تنها مهندسی رزمی غرب و مشخصا آمریکا را به چالش کشیده، بلکه باور امنیتی آل‌سعود را به خاکستر نشانده است؛ گویی پاتریوت‌ها و تادهای آمریکایی دیگر تنها تماشاگران پرهزینه اصابت‌ها هستند.

شاهرگ‌های نفتی عربستان که دهه‌هاست چرخ‌دنده‌های اقتصاد جهانی را روغن‌کاری می‌کنند، اکنون به هدفی سهل‌الوصول برای یمنی‌ها بدل شده‌اند. هر تپش موتورهای پهپادی که از فراز کوه‌های یمن برمی‌خیزد، لرزه‌ای بر پیکره بورس‌های انرژی و هیمنه پوشالی ریاض می‌اندازد. دیگر نه دلارهای نفتی و نه تضمین‌های امنیتی کاخ سفید، حریف کابوس دقت پرتابه‌های یمنی در هدف‌گیری زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی نمی‌شود. راهروهای مجلل و کاخ‌های سر به فلک کشیده ریاض، دیگر برای ولیعهد جوان سعودی حکم زندان‌های شیشه‌ای را پیدا کرده‌اند. او که روزگاری در سودای خاورمیانه جدید به رهبری خویش بود، اکنون در هزارتوی دیوارهای بتنی و پناهگاه‌های زیرزمینی، مشغول شمارش معکوس برای فروپاشی امنیت خویش است؛ روایتی تلخ از تحقیر استراتژیک حاکمی که گمان می‌کرد با خرید تسلیحات، می‌تواند اراده ملت‌ها را به بند بکشد.

موازنه وحشت در شبه‌جزیره حجاز، دیگر یک فرضیه آکادمیک نیست، بلکه واقعیتی عریان در میدان نبرد است. ناتوانی رژیم سعودی در رهگیری ریزپرنده‌ها و موشک‌های یمنی، نشان از تغییر پارادایم امنیتی در خلیج‌فارس دارد؛ جایی که دیگر نه وسعت جغرافیایی و نه حمایت‌های راهبردی آمریکا و غرب، تعیین‌کننده بقای سیاسی نیستند، بلکه هوشمندی عملیاتی و جسارت حمله به عمق، معادلات را به نفع اضلاع مقاومت و مشخصا انصارالله یمن تغییر داده است. در حالی که انبار موشک‌های رهگیر ریاض رو به اتمام است، واشنگتن نیز با تردید به تقلاهای متحد خود نگاه می‌کند؛ گویی حمایت‌های سنتی آمریکا از آل‌سعود، اکنون در برابر موج بی‌پایان حملات تلافی‌جویانه یمن، به یک سرمایه‌گذاری سوخته تبدیل شده است. ترس از آینده، سایه‌ای سنگین بر میز تصمیم‌گیری بن‌سلمان انداخته و ریاض را در موقعیتی قرار داده که هیچ راهبرد نظامی میان‌مدتی برای خروج از این باتلاق ندارد.

تعطیلی فرودگاه‌ها برای بن‌سلمان خطرناک‌تر از قطع نفت است

سعد الفقیه، شخصیت سرشناس عربستانی مخالف رژیم سعودی در واکنش به عملیات موشکی یمن در فروگاه‌های عربستان گفت: تعطیل فرودگاه ریاض برای محمدبن‌سلمان خطرناک‌تر از قطع نفت است؛ زیرا روی نقطه حساسی دست می‌گذارد و چیزی را نمایان می‌کند که پنهان کردنش دشوار است. نفت شاید بتواند خسارت‌های خود را پنهان کند یا آثار هدف قرار گرفتنش کاهش یابد؛ اما تعطیلی فرودگاه یک چیز محسوس و ملموس است. به عقیده الفقیه، به همین دلیل است که محمدبن‌سلمان بر ادامه برگزاری کنسرت‌ها و مسابقات فوتبال در عربستان اصرار دارد تا نشان دهد کشور امن است و زندگی جریان دارد!

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یک‌شنبه با صدور بیانیه‌ای هشدار خود را به همه شرکت‌های هواپیمایی، کارشناسان، کارمندان و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان تکرار کرد. در این بیانیه آمده است که این فرودگاه‌ها و آسمان عربستان به‌جز فرودگاه‌های مکه مکرمه و مدینه منوره در معرض هدف قرار گرفتن و میدان عملیات نیروهای مسلح یمن هستند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که به تثبیت معادله‌های اعلام‌شده خود ناظر بر فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش، تا تحقق اهداف خود مصمم هستند.

یمن: اجازه تجدید قوا به سعودی‌ها نمی‌دهیم

اما در شرایطی که یمنی‌ها همچنان به اجرای معادلات چندگانه خود با هدف احقاق حقوقشان و پایان دادن به تجاوزات و محاصره ظالمانه ائتلاف سعودی ادامه می‌دهند، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، طی سخنانی اعلام کرد که رسیدن به آتش‌بس و صلح، مستلزم آن است که رژیم جنایتکار سعودی به یقین کامل در مورد شکست تجاوز خود و ناتوانی‌اش در تسلیم کردن مردم یمن برسد. محمد الفرح افزود: صلح پایدار نمی‌تواند به قیمت از دست رفتن حقوق مردم یمن ایجاد شود یا به آتش‌بس موقت تبدیل شود که در صورت تغییر شرایط و موازنه قدرت، امکان تکرار تجاوز را فراهم کند. یمنی‌ها سال‌های زیادی را صرف فراخوان صلح و درخواست توقف تجاوز و پایان دادن به محاصره کرده‌اند، اما پاسخی دریافت نکردند. وی تاکید کرد: بنابراین یمن به این نتیجه رسید که برای تحقق صلح و پس گرفتن حقوق خود باید به گزینه زور متوسل شود و متجاوزان هم مقداری از رنجی را که مردم یمن درگیر آن شده‌اند تحمل کنند و به این باور برسند که مجبورند حقوق یمنی‌ها را پس بدهند.

این مسئول یمنی خاطرنشان کرد که درخواست‌های مکرر یمن برای صلح، نشانه ضعف یا عقب‌نشینی نبود، بلکه ناشی از تمایل به پایان دادن به تجاوز بی‌معنی و کاهش رنج مردم خود بود. اما بار دیگر تاکید می‌کنیم توافق صلحی که شامل بررسی واقعی علل و پیامدهای تجاوز نباشد، همچنان محکوم به شکست است، به‌ویژه اگر دشمن توقف درگیری‌ها را به عنوان فرصتی برای تجدید قوا و از سرگیری تشدید اوضاع در آینده تلقی کند. محمد الفرح اظهار کرد: پایان زودهنگام درگیری، بدون اینکه سعودی‌ها اعتقاد واقعی به شکست گزینه نظامی داشته باشند، ممکن است آنها را به این سمت سوق دهد که توقف خصومت‌ها را نتیجه شرایط موقت و گذرای منطقه‌ای و بین‌المللی، در درجه اول مشغولیت ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس با بحران‌های دیگر، تفسیر کنند، به جای اینکه به عدم امکان تسلیم یمن اذعان کنند.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله گفت: بنابراین هرگونه توافق صلح در آینده باید کاملا تضمینی باشد؛ زیرا توافق‌های مبتنی بر محاسبات موقت یا تغییر موازنه‌ها هیچ ضمانتی ندارند و نمی‌توانند از مردم محافظت کنند. به عبارت دیگر، صلح واقعی زمانی حاصل می‌شود که توافقی مبتنی بر به رسمیت شناختن متقابل حقوق، احترام به حاکمیت و کنار گذاشتن سیاست‌های تحمیل اراده با زور حاصل شود. وی افزود: بین صلحی که بر اساس ضرورت‌ها و فشارهای موقت تحمیل می‌شود و صلحی که ناشی از اعتقاد راسخ به این است که جنگ‌های تجاوزگرانه به اهداف خود نمی‌رسند و حقوق مردم را نمی‌توان به طور نامحدود مصادره کرد، تفاوت معناداری وجود دارد.

محمد الفرح خاطرنشان کرد: بنابراین اگر صلح با تاخیر حاصل شود، بهتر از صلح موقت است. تکبر و اعتماد بیش از حد به قدرت ممکن است رژیم سعودی را به این باور برساند که می‌تواند یمن را بدون تحمل عواقب اقدامات خود، مطیع خود کند. این مسئول یمنی گفت: اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که داشتن ثروت، نفوذ و توانایی‌های نظامی تضمین‌کننده موفقیت نیست؛ بلکه می‌تواند به عاملی تبدیل شود که در صورت فقدان درک واقعی از محدودیت‌های قدرت، به تکبر و محاسبات اشتباه دامن می‌زند. وی در پایان تاکید کرد که سعودی‌ها باید از تاریخ درس بگیرند و منطق زور و سلطه را کنار گذاشته و به حقوق ملت یمن احترام بگذارند. یمن در عین حال که بر گزینه صلح تاکید دارد، از پایبندی به حقوق خود دست نمی‌کشد و تا زمان احقاق حقوق با توکل به خدا به مبارزه ادامه خواهد داد.