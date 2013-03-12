به گزارش خبرنگار مهر، "صدای صحنه" هر هفته به بررسی تازه‌ترین نمایش‌های روی صحنه می‌پردازد و این چهارشنبه شب با دعوت از هادی شیرمحمدی و حمیدرضا مرادی کارگردان، نویسنده و بازیگر به نقد و تحلیل نمایش "شما، مبارک و سعدی افشار" اختصاص دارد.

نقد تحلیلی و محتوایی نمایشنامه‌ای اثر، طراحی صحنه و دکور، بازی بازیگران و تاثیرات وجه موسیقیایی این تئاتر از جمله موضوعاتی است که در این برنامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

"صدای صحنه" به سردبیری پژمان عبادی، تهیه‌کنندگی امیر بنی هاشمی و اجرای مصطفی محمودی شرق و امین خرمی چهارشنبه 22 اسفند 91، ساعت 21 از رادیو گفتگو پخش می‌شود.