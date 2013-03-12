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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

جک ویلشر 3 هفته دور از میادین خواهد بود

جک ویلشر 3 هفته دور از میادین خواهد بود

جک ویلشر ستاره ملی پوش آرسنال که در ماه اکتبر بعد از یک سال دوری از میادین به ترکیب توپچی ها بازگشته بود این بار به دلیل مصدومیتی جدید 3 هفته خانه نشین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلشر که یکی از بازیکنان موثر آرسنال است دیدار چهارشنبه شب این تیم مقابل تیم فوتبال بایرن مونیخ را در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان از دست خواهد داد. او همچنین در دیدار شنبه آرسنال مقابل سوانزی در لیگ برتر و همچنین دو دیدار مقدماتی جام جهانی انگلیس مقابل مونتنگرو و سن مارینو غایب خواهد بود.

ونگر با تایید این خبر گفت: قوزک پای ویلشر متورم شده و او حداقل 3 هفته باید خانه‌نشین باشد. خوشبختانه او فقط یک بازی لیگ برتر را از دست می دهد چرا که بعد از آن ما تعطیلات مربوط به بازی های ملی را داریم و امیدوارم بتوانیم در این زمان او را هر چه زودتر آماده کنیم.

کد مطلب 2017371

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