بایرن در لندن آرسنال را شکست داد/ پورتو از سد مالاگا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امارات موفق شد با نتیجه 3 بر یک میزبان خود آرسنال را از پیش رو بردارد تا برای صعود به مرحله یک چهارم کاری آسان در بازی برگشت در مونیخ پیش رو داشته باشد.

بایرن خیلی زود و در دقیقه 7 به گل رسید. ارسال کوتاه "توماس مولر" به پشت محوطه جریمه آرسنال به "تونی کروس" رسید و او با یک شوت سر ضرب دروازه توپچی ها را باز کرد تا بایرن یک بر صفر پیش بیفتد.

هر چه از زمان بازی می گذشت حملات بایرن که بسیار خوب بازی می کرد ادامه داشت و آنها در دقیقه 21 به گل دوم رسیدند. ضربه سر سنگین "دانیل فان بویتن" را "چزنی" سنگربان آرسنال مهار کرد اما در برگشت توماس مولر موفق شد توپ را به سقف دروازه آرسنال بچسباند و اختلاف را به دو گل برساند.

نیمه نخست با برتری 2 بر صفر بایرن به پایان رسید اما در نیمه دوم آرسنال تلاش زیادی برای بازگشت به بازی انجام داد و این تلاش بالاخره جواب داد. در دقیقه 55 شوت "سانتی کاسورلا" به سمت دروازه بایرن با برخورد به یکی از بازیکنان آرسنال به بیرون رفت اما داور به اشتباه ضربه کرنری به سود آرسنال اعلام کرد. همین کرنر با ضربه سر "لوکاس پودولسکی" و به لطف خروج اشتباه مانوئل نویر از دروازه و غفلت مدافعان بایرن به گل آرسنال تبدیل شد. این نخستین گلی بود که بایرن در سال 2013 دریافت کرد.

آرسنال بعد از به ثمر رساندن گل تلاش زیادی برای به تساوی کشاندن بازی انجام داد و موقعیت های گل خوبی هم ایجاد کرد اما این بایرن بود که به گل رسید. حرکت در عمق "آرین روبن" و ارسال او با برخورد به پای "ماریو ماندزوکیچ" به گل سوم بایرن تبدیل شد تا خیال باواریایی ها از یک پیروزی شیرین خارج از خانه راحت شود.

در دیگر بازی سه شنبه شب پورتو در حضور بیش از 50 هزار تماشاگر ورزشگاه دراگائو موفق شد با نتیجه یک بر صفر میهمان خود مالاگا را شکست دهد. تک گل این دیدار را "ژوائو موتینیو" در دقیقه 56 برای پورتو به ثمر رساند.