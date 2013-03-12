درخواست شیخ وهابی از اعراب برای اختصاص دو روز حقوق خود به تروریستها در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های سعودی، شیخ سلمان بن فهد العوده معاون دبیرکل تشکل موسوم به اتحادیه جهانی علمای مسلمان وابسته به شیخ قرضاوی با نادیده گرفتن جنایات مستمر گروههای مسلح در سوریه، حمایت ازاین گروهها را واجب خواند و آنها را به ادامه اقدامات خشونت آمیز و جلوگیری از هر گونه تلاش برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه تشویق و تحریک کرد.

این شیخ وهابی با گرفتن ژست دلسوزی برای مردم سوریه به تحریک گروههای مسلح در این کشور پرداخت و از آنها خواست از ادامه جنگ و درگیری در سوریه خسته نشوند.

العوده به صراحت به جمع آوری صدها میلیون دلار از سوی رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس برای حمایت از مخالفان سوری البته در پوشش کمک به ملت سوریه اذعان کرد.

این شیخ وهابی با استفاده ابزاری از آیات قرآن کریم تلاش کرد به گروههای مسلح در سوریه که بر اساس خبرهای رسانه ها، با وجود گذشت دو سال، نه تنها نتوانسته اند اهداف مورد نظر محور ضد سوری را محقق کنند، بلکه هر روز در عملیات ارتش سوریه، متحمل خسارتها و تلفات سنگین می شوند، روحیه بدهد.

وی همچنین در نامه خود به جنگجویان تروریست در سوریه خواستار انسجام و اتحاد آنها شد که این مسئله نشان دهنده نگرانی وهابیون از تشدید اختلافات و دودستگی میان گروههای تروریستی است.

وی از تجار و ثروتمندان عرب و حتی فقیران کشورهای عربی خواسته است هر اندازه می توانند از نظر مالی از گروههای مسلح حمایت کنند.

این شیخ وهابی در ادامه استفاده ابزاری از مسائل دینی و خدشه وار کردن به دین اسلام، علت اصلی آواره شدن برخی از شهروندان سوری را نادیده گرفت و مدعی شد نظام سوریه، 25 نانوایی را بمباران کرده است.

وی خواستار اختصاص یافتن دو روز حقوق شهروندان عرب برای حمایت از گروههای مسلح در سوریه شد و در فتوایی سئوال برانگیز مدعی شد دادن پول برای حمایت از مخالفان سوری همانند صدقه گناهان را ذوب می کند.

این شیخ وهابی، تروریستهایی را که از کشورهای مختلف با حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده محور ضد سوری به ارتکاب جنایت و خشونت علیه مردم و ارتش و مراکز دولتی دست می زنند و کشته می شوند، شهید خواند.