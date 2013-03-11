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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

لاوروف تاکید کرد؛

کارشکنی حامیان مخالفان سوری در برابر حل مسالمت آمیز بحران سوریه

کارشکنی حامیان مخالفان سوری در برابر حل مسالمت آمیز بحران سوریه

وزیر امور خارجه روسیه ضمن اشاره به اقدامات دولت سوریه برای حل سیاسی بحران این کشور از کارشکنی حامیان گروههای مخالف سوری در برابر حل مسالمت آمیز بحران سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: بسیاری از حامیان مخالفان سوری در برابر آغاز گفتگوها و متوقف کردن خشونت کارشکنی می کنند.

وزیر امرو خارجه روسیه امروز پیش از دیدار با "هیثم مناع" عضو یک گروه مخالف سوری موسوم به کمیته هماهنگی سوریه اظهار داشت: با وجود اینکه طرفهای درگیر به این نتیجه رسیده اند که باید خشونت متوقف شود، اما اوضاع سوریه بهبود پیدا نمی کند. چرا که حامیان خارجی مخالفان سعی دارند در این زمینه کارشکنی کنند.

وی خطاب به مخالفان سوری گفت: ما اطمینان داریم، تلاش شما در راستای یکپارچه سازی مخالفان بر پایه آمادگی برای گفتگو، مشارکت مهم در فرایندی است که می خواهیم آن را آغاز کنیم.

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه دولت سوریه نیز دیدگاههای خود را برای آغاز گفتگو اعلام کرده است، افزود: مهمتر از هر چیز این است که شهروندان سوری، خود همه مسائل را بدون توصیه خارجی حل و فصل کنند تا بدین ترتیب سرنوشت کشور خود و سیاستمداران را رقم بزنند.

کد مطلب 2016599

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