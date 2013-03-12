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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

یک جوان تونسی خود را آتش زد

یک جوان تونسی خود را آتش زد

یک جوان تونسی در اعتراض به بیکاری با ریختن ماده آتشزا بر روی بدنش، خود را به آتش کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، یک جوان بیکار تونسی در خیابان حبیب بورقیبه در مرکز پایتخت این کشور آتش زد. شاهدان عینی گزارش دادند: این جوان قبل از آتش زدن با صدای بلند می گفت: این جوانی است که سیگار می فروشد، بیکاری، این کار را با آن کرده است.

این شاهدان بیان کردند: جوان تونسی با ریختن ماده آتشزا، خود را در برابر سالن تئاتر شهر به آتش کشید و مردم برای خاموش کردن آتش به سوی وی شتافتند.

شاهدان عینی افزودند: زبانه های آتش در جان این جوان تونسی سبب شیون و فریاد رهگذران به ویژه زنان شد. منابع بیمارستانی وضع این جوان تونسی را وخیم گزارش دادند.

شایان ذکر است که انقلاب تونس در هفدهم دسامبر 2011 پس از آن آغاز شد که محمد البوعزیزی که سبزی فروشی می کرد در مقابل یک مرکز پلیس، خود را آتش زد.

کد مطلب 2017168

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