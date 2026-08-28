امام جمعه جاسک: فرهنگ باید در کنار توسعه سواحل مکران مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، اظهار کرد: شنبه روز وقف است و وقف صدقه جاریه‌ای است که انسان همیشه می‌تواند از آن استفاده و بهره‌مند شود.

وی افزود: فرهنگ وقف در جامعه یک کار بسیار ارزشمند است.

امام جمعه جاسک همچنین با تبریک میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام صادق (ع) رئیس مذهب شیعه، گفت: حدیث نورانی از رسول گرامی اسلام (ص) می‌فرماید هر زمانی که امت من نسبت به یکدیگر کینه نداشته باشند، دشمن نمی‌تواند علیه آنها قد علم کند و موفق شود.

کینه و بدخواهی از ریشه‌های مشکلات جامعه است

رستاخیز با تأکید بر ضرورت پرهیز از کینه و بدخواهی نسبت به یکدیگر، بیان کرد: بسیاری از ریشه‌های ناکامی و مشکلات در جامعه چه فردی و چه اجتماعی همین بدخواهی و کینه‌ورزی است که مشکلات فراوانی را در جامعه به وجود می‌آورد.

وی ادامه داد: باید خیرخواه هم باشیم به یکدیگر کمک کنیم و همدل باشیم. در مقابل دشمنان باید متحد باشیم بزرگترین دشمن ما شیطان و شیطان‌های زمان، دشمنان بزرگ ما هستند و باید مواظب باشیم.

امام جمعه جاسک با اشاره به آثار جنگ اخیر بر جامعه، گفت: این جنگ یک کار انجام داد و آن این بود که دل‌ها را به هم نزدیک کرد و همه را کنار هم آورد. اگر نسبت به یکدیگر مشکلاتی وجود داشت، مردم نسبت به هم مهربان‌تر شدند و بهتر در کنار هم قرار گرفتند.

وی افزود: این یک بعثت بزرگی بود که امام شهید ما وعده این بعثت را داده بود که اگر حادثه‌ای برای کشور به وجود بیاید، خداوند متعال مردم را مبعوث می‌کند.

رستاخیز، تصریح کرد: اینکه دل‌ها به هم نزدیک‌تر و مهربان‌تر شده و کار در کنار هم راحت‌تر انجام می‌شود، برکتی است که خداوند متعال از این جنگ به ما داده و باید آن را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در صورتی که این همدلی، وحدت و خیرخواهی نسبت به یکدیگر را حفظ کنیم، در مقابل هر دشمنی در سایه ولایت پیروز می‌شویم و این پیام پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام صادق (ع) برای همه ماست.

جاسک و سواحل مکران یک گنج پنهان هستند

امام جمعه جاسک در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی جاسک و سواحل مکران، گفت: یکی از نکات بسیار مهم و استراتژیک کشور دروازه ورود ایران به اقیانوس هند است، جاسک و سواحل مکران یک گنج پنهان هستند.

وی افزود: به فرموده رهبر شهید این منطقه گنج پنهانی است، موهبت خدادادی که خداوند متعال برای ایران اسلامی و جنوب شرق کشور عنایت فرموده است و باید از این موهبت الهی استفاده کنیم.

رستاخیز، تأکید کرد: با کمک نخبگان در کنار توسعه اقتصادی باید به مسئله فرهنگ منطقه توجه ویژه شود و باید پیوست فرهنگی تعریف شود. هر قسمت و هر توسعه اقتصادی باید در کنارش پیوست فرهنگی آن تعریف شود.

وی بیان کرد: فرهنگ اقتصاد دریا محور یکی از مسائل مهم است که با کمک نخبگان باید طرح فرهنگی و طرح جامع فرهنگی در کنار اقتصاد و توسعه سواحل مکران نوشته شود و بر اساس آن حرکت صورت بگیرد.

امام جمعه جاسک، افزود: اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از معضلات و مشکلات، فرهنگ‌هایی که در این منطقه وجود دارد، رسوم این منطقه، سرزمینی که مردم در آن زندگی می‌کنند، محیط زیستی که باید رعایت شود و شرایط این منطقه می‌تواند مدنظر قرار بگیرد و بر اساس فرهنگ و رسوم این منطقه عمل شود.

رستاخیز در ادامه با قدردانی از ائمه جمعه شهرستان جاسک، گفت: جا دارد از ائمه جمعه محترم شهرستان جاسک و همه عزیزانی که در اعتلای فرهنگ این منطقه سال‌ها زحمت کشیدند، تشکر و یاد کنیم.

امام جمعه جاسک همچنین با قدردانی ویژه از حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباس ذاکری، اظهار کرد: ویژه تشکر می‌کنم از برادر ارزشمندم حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباس ذاکری که سال‌ها در خدمت مردم عزیز و شریف جاسک بود، جهادگونه عمل کرد و کارهای بزرگی انجام داد.

وی افزود: شیخ عباس ذاکری ظرفیت‌های عظیمی را در شهرستان جاسک ایجاد کرد که برکاتی است و ان‌شاءالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید که این ظرفیت‌هایی که توسط ائمه جمعه به ویژه شیخ عباس ذاکری ایجاد شده بتوانیم ادامه دهنده راه این عزیزان و بزرگواران باشیم.

کادرسازی فرهنگی و تقویت مساجد در اولویت است

رستاخیز با بیان اینکه کارهای بسیار بزرگی با کمک مردم در جاسک قابل انجام است، گفت: در بندر جاسک کارهای بسیار بزرگی با کمک شما مردم می‌توان انجام داد و همه باید دست به دست هم بدهیم و ظرفیت‌هایی که در اینجا وجود دارد را در کنار هم قرار دهیم و کار کنیم.

وی ادامه داد: یکی از کارهایی که الحمدلله ائمه جمعه محترم انجام داده‌اند و باید تقویت شود، مسئله کادرسازی و برنامه‌های فرهنگی در سطح شهر و روستاهاست که با کمک روحانیان، نخبگان و بسیجیان عزیز در اولویت‌های برنامه‌های فرهنگی قرار می‌گیرد.

امام جمعه جاسک، گفت: با کمک شما عزیزان بتوانیم آن کادرسازی فرهنگی که ایجاد شده را تقویت کنیم.

وی با اشاره به اهمیت مساجد، افزود: مساجد جزو اولویت‌ها هستند. از صدر اسلام مسجد محل رفت‌وآمد مردم در همه زمینه‌ها بوده و جایگاه ویژه‌ای در حل مشکلات مردم داشته است.

رستاخیز، بیان کرد: مسجد جایگاهی بوده که در آن آموزش‌های نظامی، آموزش‌های فرهنگی، آموزش‌های قرآنی، بحث قضاوت و مسائل مختلفی که مردم نسبت به آن نیاز دارند، انجام شده است.

وی تأکید کرد: مسجد جزو اولویت‌هاست و ان‌شاءالله بتوانیم با کمک مردم عزیز، ائمه جماعت، هیئت امنای مساجد، فرهنگیان و بسیجیان، مساجد را در تراز انقلاب اسلامی قرار دهیم.

امام جمعه جاسک با اشاره به نقش نخبگان در فعالیت‌های فرهنگی، گفت: با کمک نخبگان و روحانیت عزیز برنامه‌های قرآنی می‌تواند جزو اولویت‌ها باشد تا بتوانیم برنامه‌های منسجم قرآنی را که برای اعتلای خانواده و فرهنگ اسلام می‌تواند بسیار کمک کننده باشد، اجرا کنیم.

وی افزود: گام‌های خوبی را می‌توان در این زمینه برداشت.

رستاخیز، ادامه داد: برگزاری برنامه‌های وحدت‌آفرین، سرکشی از بزرگان منطقه، شیعه و اهل سنت و سرکشی از روستاها برای پیگیری مشکلات مردم جزو برنامه‌ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: ان‌شاءالله در کنار عزیزان دولت عزیزان ارتش، عزیزان سپاه و مردم بتوانیم آنچه مورد رضایت پروردگار عالم است انجام دهیم.

امام جمعه جاسک، گفت: توجه ویژه به حوزه علمیه برادران و خواهران نیز ان‌شاءالله در دستور کار قرار دارد.

وی خطاب به مردم، اظهار کرد: مردم عزیز همه باید وارد میدان شوید و همه باید برای اعتلای فرهنگی شهر با کمک نخبگان و جامعه محلی به یکدیگر کمک کنیم.

رستاخیز، افزود: باید در مسیر قرآن و اهل بیت و زیر سایه ولایت فقیه حرکت کنیم. اختلاف‌ها و اختلاف سلیقه‌ها را باید کنار بگذاریم دل‌ها را به هم نزدیک کنیم، همدل باشیم و به یکدیگر کمک کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یقیناً موانع توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به وسیله کمک نخبگان و بزرگان برطرف می‌شود.

مردم رکن اصلی قدرت ایران اسلامی

امام جمعه جاسک در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به اتفاقات اخیر منطقه و جهان، اظهار کرد: ترامپ سال‌ها قبل با خروج از برجام و اعمال فشار حداکثری معتقد بود که ایران اسلامی ۴۰ سالگی خودش را نمی‌بیند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی برنامه‌هایی را انجام داده بود که در سال ۲۰۲۶ اعلام کند سال تجزیه ایران است و ایران را تجزیه می‌کند. آمریکا و اسرائیل با جنایت ترور رهبر معظم انقلاب فکر می‌کردند کار ایران تمام می‌شود و تصور می‌کردند آشوب خیابانی ایجاد می‌شود، اما قضیه برعکس شد.

رستاخیز گفت: مردم وارد صحنه شدند و یک حفاظت مدنی بی‌سابقه شکل گرفت. بالای ۱۸۰ شرط، مردم الان وارد صحنه شده‌اند و هنوز دارند دفاع می‌کنند و در کف خیابان حضور پیدا کرده‌اند.

وی با تأکید بر نقش مردم در قدرت ایران اسلامی، بیان کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ایران اسلامی و رکن اصلی قدرت ایران اسلامی، مردم هستند. مردم با حضورشان در کف خیابان، در کنار نیروهای مسلح ما که دشمن را زمین‌گیر کردند، اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان نشان دادند.

امام جمعه جاسک، ادامه داد: لذا این خیابان را حفظ کنید. همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند خیابان حفظ شود. ان‌شاءالله همان‌طوری که تاکنون وارد صحنه شدید این خیابان باید حفظ شود.

وی افزود: یکی از میدان‌های مبارزه با دشمن حفظ خیابان است که باید آن را حفظ کنیم.

دشمن با فشار اقتصادی به دنبال ایجاد آشوب است

رستاخیز با اشاره به فشارهای اقتصادی، گفت: امروز باز دشمن به دنبال فشار حداکثری است. حمله نظامی انجام داد و زمین‌گیر شد، روایت‌های غلط را در جامعه ترویج می‌کند و فشار اقتصادی ایجاد می‌کند تا دوباره مردم را به سمت آشوب دعوت کند.

وی تصریح کرد: دشمن فکر می‌کند ایران اسلامی در مقابل آمریکای جنایتکار و استکبار جهانی تسلیم می‌شود، اما مردم ایران اسلامی به فرموده رهبر شهید در آینده نشان خواهند داد که چه کسی ضعیف شده است.

امام جمعه جاسک، گفت: ایران اسلامی ضعیف نمی‌شود و قدرتمند و مقتدر در مقابل آمریکای جنایتکار می‌ایستد.

وی افزود: امروز ما به آمریکای جنایتکار و ترامپ می‌گوییم با جنگ اقتصادی نمی‌توانی ایران را تسلیم کنی همان‌طوری که در جنگ نظامی زمین‌گیر شدی به توفیق الهی در جنگ اقتصادی شکست خواهید خورد.

آمریکا باید از منطقه خارج شود

رستاخیز با اشاره به شکست‌های دشمن، گفت: دشمن دوباره دچار اشتباه محاسباتی شده و به دنبال جنگ دوباره است، اما دشمن همین الان باید از شکست‌های پی‌درپی درس بگیرد و از منطقه خودش خارج شود.

وی ادامه داد: از این منطقه باید برود. همان‌طور که رهبر عزیز ما فرمود جایگاه آمریکایی‌ها در قرن دریا خواهد بود.

امام جمعه جاسک، خاطرنشان کرد: اگر آمریکا جنایتکار از شکست‌های پی‌درپی درس نگیرد و از منطقه خارج نشود، به دست نیروهای مسلح ایران اسلامی به توفیق الهی در قعر دریا غرق خواهد شد.