مولوی راشد بندار امام جمعه محله یکبنی جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و نماینده رئیس‌جمهور به صورت زمینی وارد شهرستان جاسک شد و از نزدیک شرایط منطقه را مشاهده کرد.

وی افزود: انتظار می‌رفت پس از این سفر تدبیری برای رفع مشکلات مردم شهرستان اندیشیده شود، اما پس از این سفر سهمیه بنزین به ۵۰ لیتر با نرخ پنج‌هزار تومان کاهش یافت و مجموع سهمیه به ۱۱۰ لیتر در ماه رسید و از طرفی طی ماه جاری زمان عرضه بنزین آزاد در استان نیز کاهش یافته است.

امام جمعه محله یکبنی جاسک با بیان اینکه فاصله برخی روستاهای جاسک از جمله کامبکی، کاشی و لیردف تا مرکز استان حدود ۴۵۰ کیلومتر است، گفت: آیا ۱۱۰ لیتر بنزین برای یک ماه پاسخگوی نیاز مردم است.

مولوی بندار ادامه داد: خودروها ساعت‌های طولانی در صف جایگاه‌های سوخت معطل می‌مانند و بخش قابل توجهی از سوخت نیز در همین صف‌ها مصرف می‌شود، در نتیجه سهم اندکی از بنزین به مصرف واقعی مردم می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه مردم زمان زیادی را در صف‌های سوخت از دست می‌دهند، اظهار کرد: مسئولان خود را جای مردم بگذارند و برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

مولوی بندار همچنین خواستار راه‌اندازی جایگاه گاز CNG در جاسک شد و گفت: اگر امکان استفاده از گاز برای خودروها فراهم شود، بخشی از فشار ناشی از کمبود بنزین از دوش مردم برداشته خواهد شد.