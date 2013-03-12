«آزما» فراز و فرود ترجمه در ایران را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده این شماره «آزما» درباره ترجمه است که در آن ابتدا گزارشی فراز و فرود ترجمه در تاریخ ایران بررسی شده و در ادامه با گلی امامی، خشایار دیهیمی، مژده دقیقی، پیمان خاکسار، فواد نظیری، فریندخت زاهدی و اسدالله امرایی، در این باره مصاحبه شده است.

پایان بخش این پرونده، مقاله‌ای به قلم سودابه فضائلی درباره سایه سنگین اعلام و اسما در ترجمه متون اساطیری آمده است.

«روزی عالی برای کانگوروها» عنوان داستانی است از هاروکی موراکامی که با ترجمه فرزانه عبداله‌پور در شماره جدید ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «آزما» منتشر شده است.

بخش «شعر خودمان» این نشریه حاوی اشعاری از مهدی خالدی‌راد، علی ثابتی‌پور، عباس تیمار، فتاح پادیاب، محمدعلی شاکری یکتا و معین غنی‌زاده است و در بخش «شعر دیگران» هم ژاک پره‌ور شاعر فرانسوی معرفی شده است.

گفتگو با علی تابش‌نیا مستندساز و پژوهشگر، نگاهی به رویدادهای فرهنگی، ادبی ماه گذشته و مروری بر مجموعه داستان «خرید قلاب ماهیگیری برای پدربزرگ» نوشته گائوزینگ جیان که با ترجمه مهسا ملک‌مرزبان از سوی نشر آموت راهی بازار شده، از دیگر مطالب «آزما» است.

نود و چهارمین شماره ماهنامه «آزما» در 68 صفحه و با بهای 2000 تومان روی دکه رفته است.