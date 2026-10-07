میرزویان: ایروان برای روابط خود با تهران اهمیت بسیاری قائل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه رادیو ارمنستان، آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه و تجارت بین‌الملل ارمنستان در جریان جلسه پرسش و پاسخ با دولت در پارلمان و در پاسخ به پرسش «آروسیاک ماناوازیان»، نماینده مجلس، درباره سفر اخیرش به ایران، سخنانی را رسانه ای کرد.

میرزویان در اشاره به دستور کار کلی سفر خود، گفت که با مقامات ارشد و همتایان ایرانی درباره طیف کاملی از روابط دوجانبه، از گفتگوهای سیاسی و ماهیت راهبردی روابط گرفته تا مسائل اقتصادی و زیرساختی، گفتگو کرده است.

همچنین درباره تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای نیز بحث و تبادل نظر شد.

در حوزه حمل‌ونقل بار و هوایی، میرزویان بر آمادگی ارمنستان برای تعمیق روابط با ایران، با در نظر گرفتن محدودیت‌ های ناشی از تحریم‌ های بین‌المللی، تأکید مجدد کرد.

این وزیر ارمنستان گفت: ما برای روابط خود با ایران ارزش و اهمیت بسیاری قائل هستیم و آن را به خطر نخواهیم انداخت.

وی همچنین خاطرنشان کرد که موضوع تراکم و انباشت بار در منطقه گمرکی ایران، به‌ طور جدی با نهادهای ذی‌ربط در حال بررسی است.

به گفته میرزویان، راهکارهای فنی موجود است و انتظار می‌رود که این راهکارها در روزهای آینده اجرایی شوند.