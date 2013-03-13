پولاد کیمیایی پلیس سایبری شد/ پخش سریال پلیسی اکشن از بهار

سعید علیجانی مدیر تولید "ماتادور" درباره آخرین وضعیت این سریال پلیسی به خبرنگار مهر گفت: ساخت موسیقی این سریال به افشین عزیزی که ساخت موسیقی فیلم‌های تلویزیونی زیادی را انجام داده، سپرده شده است.

وی با بیان اینکه تدوین چند قسمت از این سریال 13 قسمتی آماده شده است، افزود: با توجه به اینکه "ماتادور" یکی از سریال‌های اکشن و پلیسی است که با چندین دوربین تصویربرداری شده و در هر قسمت آن بیش‌تر از 1000 کات وجود دارد، هنوز تدوین آن به پایان نرسیده است.

مدیر تولید "ماتادور" افزود: همه عوامل تلاش می‌کنند با وسواس زیاد کاری با کیفیت را ارایه دهند و البته قضاوت نهایی در این‌باره با مردم و بینندگان خواهد بود.

داستان سريال "ماتادور" به کارگردانی فرهاد نجفی درباره يك مقام بلندپايه اروپايي است كه مهمان كشور ايران مي‌شود و يك گروه پليس حفاظت از او را برعهده مي‌گيرند. اما يك گروه تروريست که از طرف دشمن خارجي حمايت مي‌شوند، قصد ترور این شخصیت را دارند.

پوريا پورسرخ در نقش يك پليس ماهر در تيراندازي و محافظ شخصیت سیاسی، سام درخشاني در نقش پلیس متخصص خنثی کردن بمب، پولاد كيميايي در نقش پليس سايبري (فضاي اينترنت)، علي‌رام نورايي در نقش ماتادور و تروریست، شقايق فراهاني در نقش جاسوس و رابط تروریست‌ها و همچنین مجيد مشيري، ليندا كياني، مريم سلطاني، تيرداد كيايي، مجيد واشقاني و روشا ضيغمي، هدایت الله سجادی، زهرا دانش نیا، داوود صادقی (شخصیتی که می‌خواهند ترورش کنند) و بازیگران خردسال سونیا اسپهرم،سوگل نصرتی در این سریال حضور دارند.

آرش قادري كه نگارش فيلمنامه‌هاي "هوش سياه" و "عمليات 125" را در كارنامه دارد، نگارش فيلمنامه "ماتادور" را نيز بر‌عهده دارد و موسسه ناجي هنر نیز تهیه این سریال را براي پخش در بهار 92 از شبكه اول سيما به عهده دارد.

فیلمبردار "ماتادور" علیرضا رجایی مقدم، دستیار اول کارگردان عادل معصومیان، صدابردار هادی افشار، تدوین موحد شادرو، صداگذار ایرج شهزادی، گریم محمد قمی، مدیر تدارکات مهدی مجلل، منشی صحنه شیدا باسمه چی، برنامه ریز مسعود حقی، مدیر تولید سعید علیجانی و عکاس سهراب ولدبیگی است.