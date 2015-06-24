«آسپرين» روی میز تدوین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «آسپرین» به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی فرهاد نجفی هفته گذشته با دریافت پروانه ساخت کلید خورد.

این سریال که در شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد، مضمونی معمایی دارد و قرار است در ۶ فصل ساخته شود. فصل اول ۶ قسمت خواهد بود و فعلا مجوز ساخت فصل اول صادر شده است. بخش‌های بعدی سریال نیز قرار است در ۱۰ قسمت مقابل دوربین برود.

پیوستن بازیگر زن خارجی به «آسپرین»

بازیگران فصل اول سریال فرخ نعمتی، علیرام نورایی، رضا راد، سلمان فرخنده، میثم رازفر، رضا بادامچی و بازیگر خردسال نادیا نجفی هستند و یک بازیگر زن خارجی نیز تا چند روز آینده به گروه می‌پیوندد.

تاکنون ۲۰ درصد سریال مقابل دوربین رفته و به تازگی تدوین سریال نیز همزمان با تصویربرداری آغاز شده است. لوکیشن‌های اصلی این مجموعه در تهران هستند و تصویربرداری از ساختمانی در منطقه جردن آغاز شده و گروه این روزها به طور همزمان مشغول بازبینی لوکیشن‌ها هستند.

«آسپرین» بعد از «ماتادور» دوین سریال نجفی محسوب می‌شود و روایتگر داستان پزشکی است که تصمیم می‌گیرد روی یکی از بیماران مرد خود آزمایشی عجیب انجام دهد، ولی در نهایت اتفاقاتی می‌افتد که همه چیز را از کنترل خارج و شرایط عجیب و غریبی ایجاد می‌کند... .

نجفی ساخت فیلم‌های سینمایی «چارسو» و «حرکت اول» را نیز در کارنامه خود دارد.

سایر عوامل تولید این سریال عبارتند از مدیر تصویربرداری: فرشاد گل سفیدی، طراح گریم: عظیم فراین، طراح صحنه: امیرحسین حداد، طراح لباس: گلاره جورقانی، صدابردار: محمد كیان ارثی، مشاور فیلمنامه: مریم بهرامی، مدیر تولید: حمید سلیمی، آهنگساز: رامین كوشا، برنامه ریز: رضا سخایی، دستیار اول كارگردان: پروین مقدمی، تدوین: حمید سلیمیان، جلوه‌های ویژه: شركت حركت اول، مدیر جلوه‌های ویژه: سعید گرمابداری، منشی صحنه: پرستو مدانلو، مدیر تداركات: رضا دهقان، دستیار دوم كارگردان: وحید حامد حیدری، دستیاران صحنه و لباس: علیرضا كریم زاده، دستیاران تصویربردار: وحید ملک محمدی، علی محمدی، یاشار فروغی، دستیار نویسنده: بهاره رامتین راد، دستیار صدا: سهیل متولی، محسن پرهیزكاری، جانشین تولید: مصطفی مبینی، دستیار تولید: جمال عبدالله وند، اجرای گریم: امین حیدری، مجری طرح: عظیم فراین، طراح وبسایت و تیتراژ: علی جدیدی و مشاور رسانه‌ای: هادی داداشی.