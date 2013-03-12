مسئولان فدراسیون فوتبال با دقت فیلم مسابقه میثاق و هلال احمر را ببینند

ناصر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتفاقات به وقوع پیوسته به خصوص چهار گلی که دروازبان تیم میثاق تهران در بازی برابر هلال احمر دریافت کرد با توجه به توانایی های مناسب"کاظم صادقی" بسیار شبه ناک است.

وی ادامه داد: صادقی یکی از دروازبان های بسیار توانمند و با استعداد فوتسال است که در بدترین شرایط هم چنین گل های را دریافت نمی کند.

سرپرست تیم فوتسال ارژن شیراز تصریح کرد: علاوه براین موضوع با توجه به فرهنگ بالایی مردم تبریز پرتاب بطری به داخل زمین بازی در لحظات پایانی مسابقه نیز مشکوک است و به همین دلیل لازم است تا مسئولان فدراسیون با بررسی دقیق این موارد هرچه سریعتر نظر خود را به همگان اعلام کنند.

در هقته آخر مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور، هلال احمر تبریز، ارژن شیراز، گاز خوزستان ، سه تیم انتهایی جدول برای باقی ماندن در لیگ برتر رقابت تنگاتنگی را با یکدیگر داشتند و برهمین اساس فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت هرسه بازی در یک زمان آغاز شود و در زمانی یکسان نیز به پایان برسد.

درمورد بازی تیم های ارژن شیراز و گاز خوزستان با حریفان این موضوع عملی شد اما به دلیل پرتاب بطری آب به داخل زمین بازی رقابت تیم های هلال احمر تبریز و میثاق تهران ،با پنج دقیقه تاخیر به پایان رسید که این موضوع باعث شد و بدین وسیله بازدن گل تساوی در لحظات پایانی ، از خطر حذف از لیگ برتر فرار کنندتا بدین وسیله نماینده فارس به لیگ دسته اول فوتسال کشور سقوط کرد.