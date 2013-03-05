حریفان ارژن با تمام قوا در برابر این تیم بازی کردند/لیگ فوتسال با 16 تیم برگزار شود

حمید کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخلاف برخی ادعاها، حریفان ارژن شیراز در مسابقات آخر لیگ فوتسال بسیار قوی ظاهر شدند به گونه ای که علاوه برارژن تیم هلال احمر تبریز و گاز خوزستان نیز از حریفان ارژن در هفته های پایانی امتیاز گرفتند.

وی ادامه داد:با تمام قوا ظاهر شدن حریفان به گونه ای بود که بازیکنان فرش آرا مشهد در صورت برد در مقابل ارژن شیراز 40 درصد از قرارد داد خود را به طور کامل دریافت می کردند و به همین دلیل این افراد با تمام قوا برای کسب پیروزی به شیراز سفر کردند.

سرمربی تیم فوتسال ارژن شیراز سپس به برخورداری تیم میثاق تهران از شخصیت قهرمانی اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به کسب نتایج بسیار مناسب توسط این تیم تهرانی در دور برگشت مسابقات و نیزبازی بسیار مطلوب این تیم در مقابل حفاری اهواز، نتیجه کسب شده توسط این تیم در بازی مقابل هلال احمر تبریز بسیار تعجب آور بود.

کمالی افزود:به طور حتم اگر مسابقات لیگ فوتسال چند هفته دیگر ادامه می‌یافت، قطعا میثاق می توانست با بهره گیری از تفکرات مناسب سرمربی خودقهرمان شود .

لیگ فوتسال با 16 تیم برگزار شود

وی تاکید کرد: سال گذشته راه ساری ودبیری تبریزبراساس تصمیم فدراسیون در لیگ برتر ماندگار شدنداز این رو مسئولان ارژن امید دارند در مورد نماینده فارس در لیگ برتر نیز این اتفاق عملیاتی شود.

سرمربی تیم فوتسال ارژن شیراز همچنین اظهار امیدواری کرد امسال نیز به مانند سال گذشته براساس تصمیمات فدراسیون مسابقات فوتسال با 16 تیم انجام شود تا بدین وسیله تیم ارژن شیراز در لیگ برتر باقی بماند.