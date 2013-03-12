به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه اسکویی عصر سه شنبه در مراسم «گرامیداشت روز پرستار» با اشاره به فعالیت‌های انجام شده دفتر قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری، گفت: تدوین نقشه جامع پرستاران یکی از کارهای بزرگی است که توسط دست‌اندرکاران پرستاری انجام شده و مراحل نهایی را طی می‌کند. بر اساس این نقشه، سیاست‌ها و اهداف مشخص هستند و به دنبال آن نقشه تحول رشته پرستاری تنظیم می‌شود که البته پیش‌نویس آن آماده شده است.

وی از تدوین برنامه راهبردی آموزش پرستاری خبر داد و گفت: این برنامه در حوزه آموزشی، مراقبتی و الگوی هیات علمی بالینی تدوین شده است. پرستاری هر چند تاکنون عضو هیات علمی داشت، اما برای آن هیأت علمی مستقر در حوزه درمان تعریف نشده بود که این موضوع در دست تدوین است. به دنبال این مبحث شاید بتوان از پرستاران در بالین برای آموزش دانشجویان استفاده شود.

اسکویی همچنین از تدوین آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران خبر داد و گفت: تدوین این آیین‌نامه تا آنجا پیش رفته که در برنامه کارشناسی گنجانده شود. اگر این موضوع تایید شود، امتحان جامع پرستاری برگزار می‌شود و صلاحیت فارغ‌التحصیلان به این وسیله تایید می‌شود. در زمینه پروانه کار پرستاران نیز اقداماتی در دست انجام است. در مجموع تلاش آن است که بالین و آموزش با یکدیگر کار کنند و از هم جدا نباشند.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری ادامه داد: کارآموزی دانشجویان به ویژه دانشجویان سال چهارمی درعرصه از دیگر موارد مورد پیگیری است که در بازنگری برنامه کارشناسی پرستاری گنجانده می‌شود.

وی با اشاره به انتخاب 6 دانشگاه برتر در امور پرستاری در سال جاری، گفت: در این زمینه تمرکز ما بیشتر روی مباحث ساختاری، مدیریت و ... بوده است. تلاش آن است این برنامه به صورت کشوری و نرم‌افزاری باشد تا بدانیم اقدامات و تلاش‌هایی که در امور پرستاری انجام می‌شود، به کجا رسیده است. این مبحث با ارزشیابی نظام‌مند قابل انجام است که برای دانشگاه مربوطه نیز امتیازاتی به دنبال دارد.

اسکویی از تصویب رشته پرستاری اورژانس خبر داد و گفت: پیش از این پرستاری اورژانس نداشتیم، اما اکنون این رشته تصویب شده و آموزش‌های آن نیز نیازسنجی شده است. تمام تمرکز ما نهایتا برای ارتقای کیفیت خدمات است.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری با بیان اینکه اکنون 10 رشته کارشناسی ارشد پرستاری در کشور داریم، افزود: این در حالی است که پیش از این تنها رشته مدیریت و آموزش با گرایش‌های مختلف داشتیم که اکنون این گرایش‌ها تخصصی شده‌اند.

وی از تصویب رشته "پرستاری اورژانس"، "پرستاری سلامت جامعه"، "داخلی جراحی"، "روان پرستاری" و "کودکان" خبر داد و گفت: به زودی می‌توانیم در این رشته‌ها دانشجو پذیرش کنیم.

اسکویی در پایان گفت: حضور پرستاران در تیم پزشک خانواده نیز بسیار مهم است که در این زمینه نیز کار بسیاری انجام شده است.