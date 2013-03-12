برخی پزشکان بیمارستان را بنگاه معاملات تلقی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر محمد میرزابیگی در «جشن بزرگ روز پرستار» که عصر سه شنبه در تالار وزارت کشور برگزار شد با اشاره به تصمیم گیری هایی که این گروه قلیل از جامعه پزشکی برای نظام سلامت کشور انجام می دهند گفت : این گروه مردم را به عنوان منبع درآمد و بیمارستانها را بنگاه معاملاتی تلقی کرده اند.

وی از تلاش ایثارگرانه پرستاران کشور قدردانی کرد و افزود: بر کسی پوشیده نیست که پرستاران با چه بضاعت عظیمی مشغول ارائه انسانی‌ترین خدمات در مهم‌ترین عرصه مورد نیاز ارائه خدمات به مردم هستند.

رییس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه 145 دانشکده پرستاری با میانگین 450 دانشجو از مقطع کارشناسی تا دکترا با حضور اعضای هیات علمی مجرب مشغول تربیت پرستاران هستند، گفت: 120 هزار پرستار فقط در سطح دوم ارائه خدمات درمانی برای 160 هزار تخت دولتی و غیر دولتی خدمت‌رسانی می‌کنند.

میرزابیگی اضافه کرد: البته مجموع پرستاران فعال و بازنشسته به عدد 230 هزار نفر می‌رسد که سازمان نظام پرستاری و نظام سلامت کشور بایستی پاسخگوی مطالبات آنها باشد.

وی با بیان اینکه نمی‌خواهیم امروز از حجم استقبال کشورهای خارجی، از پرستاران ایرانی سخن بگوییم و اینکه چه درخواست‌های زیادی از این کشورها را رد می‌کنیم و نمی‌خواهیم از کمبود شدید پرستاران چیزی بگوییم، گفت: امروز می‌خواهیم به عنوان سازمانی دلسوز نظام سلامت و حامی مردم با نگاهی آسیب‌شناسانه تلنگری به خود، مردم و مسوولین بزنیم. می‌خواهیم به خود آییم و نگذاریم زمانی به فکر حل مسائل بیفتیم که دیر شده باشد، البته اکنون نیز تا حدودی دیر شده است. بایستی دغدغه‌ها را با اولویت‌بندی‌ در قول و عمل رسیدگی و اجرا کنیم.

میرزابیگی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، مفاد متعدد قانون اساسی و اظهارات بزرگان نظام و اینکه «سلامتی حق مردم است و آنها نباید جز رنج بیماری، رنج دیگری را متحمل شوند»، گفت: بایستی تا پایان برنامه چهارم توسعه، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت به 30 درصد می‌رسید و عدالت در سلامت محقق می‌شد و نباید مستضعفین در مراکز دولتی و خصوصی از دریافت خدمت محروم می‌شدند، بلکه باید در اولویت قرار می‌گرفتند. اما آیا اکنون این‌گونه است؟

رییس سازمان نظام پرستاری ادامه داد: پرستاران شبانه‌روز خود را با مردم سپری می‌کنند، به همین خاطر لمس کرده‌اند که مردم تا چه حد اذیت می‌شوند و ناملایمتی می‌بینند، چرا که هفت تا هشت درصد مجموعه نظام سلامت که از متخصصان و فوق تخصص‌ها تشکیل شده‌اند، تسلط بی حد و حصری در نظام سلامت دارند. این گروه هفت درصدی برخلاف 93 درصد باقی مانده نظام سلامت، اعتقادی به سلامت مردم ندارند و عرصه سلامت را عرصه تجارت برای کسب سود تلقی کرده‌اند.

وی اضافه کرد: این گروه سیری‌ناپذیر، مردم را به عنوان منبع درآمد، بیماری‌شان را به عنوان کالاهای سودمند و بیمارستان‌ها را به عنوان بنگاه‌های سودده تلقی کرده‌اند و شعله‌های آتش اقدامات آنها هر روز خانواده‌هایی را به کام فقر فرو می‌کشاند. امروز پرستاران در اینجا گرد هم آمده‌اند تا به عنوان مدافع حقوق بیماران، فریاد مظلومیت آنها را به گوش مسوولان برسانند.

وی با بیان اینکه سرپرست فعلی وزارت بهداشت در این بخش با پرستاران هم عقیده است، اظهار کرد: پرستاران نیز از مسوولانی که بخواهند مدافع حقوق مردم باشند، حمایت خواهند کرد.

میرزابیگی در ادامه خطاب به مسوولان وزارت بهداشت،‌ گفت: مواظب باشید مبادا در واگذاری‌های بخش‌های بیمارستانی به بهانه اختیار دادن به آن گروه هفت درصدی متخصصان و فوق تخصصان و به عنوان «افزایش اختیار روسای بخش‌ها» آتش مستضعف‌ سوز به بخش‌های دولتی زبانه بکشد.

رییس سازمان نظام پرستاری اظهارکرد: اجرای قوانین پرستاری از جمله قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نه تنها راهی برای افزایش درآمد پرستاران و نوعی سهم‌خواهی حرفه‌ای است، بلکه راهی عملی و سریع‌الاثر برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش سلامت است، چرا باید خدمتی که می‌تواند توسط پرستاران، ماماها و سایر اعضای پیرا پزشکی با یک پنجم تا یک بیستم قیمت‌های فعلی انجام شود که البته اکنون هم این گونه است، فقط به خاطر درج مهر متخصص و فوق تخصص، به 5 تا 20 برابر قیمت محاسبه شود.

وی ادامه داد: چرا باید این عده هفت تا هشت درصدی به خاطر خدمت انجام نداده، ماهانه درآمد چند صد میلیونی داشته باشند، اما مابقی اعضای نظام سلامت که مشغول ارائه خدمات صادقانه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هستند، درآمدشان به قدری باشد که حتی کفاف زندگی‌شان را ندهد و در نتیجه با کاهش انگیزه خدمتی روبرو شوند؟ آیا این اقدامات در جهت عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، جهت دادن به اعمال ظلم مضاعف و نهادینه شده به مردم، دولت و بیمه‌ها نیست؟ چرا نباید به همه خدمات گروه‌های سلامت ارزش بیمه‌ای بدهیم تا با این اقدام، برای ارائه خدمت با کیفیت بالا و هزینه پایین، رقابت ایجاد نشود.

وی از عملکرد برخی افراد در نظام سلامت که مانع اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شده است و آن را به عنوان یک قانون سودجویانه تبلیغ کرده‌اند، انتقاد کرد و گفت: علی‌رغم مشکلات موجود و ضرورت حل آنها، آن چیزی که فوریت دارد و می‌تواند از بحران‌های احتمالی پرستاری پیشگیری ‌کند، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است.

میرزابیگی خطاب به دکتر محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور، گفت: این موضوع دو قانون اساسی دارد که طی دو سال گذشته رییس‌جمهور 28 دستور و جنابعالی پنج دستور مبنی بر اجرای آن را صادر کردید. آیا این برای اجرای قانون کافی نیست؟

رییس سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: البته از دو قانون ارتقای بهره‌وری و قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، با تمام افت و خیزها، دو بند از چهار بند قانون ارتقای بهره‌وری اجرایی شده است، اما بر اساس بند 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی آن که مصوبه دولت هم است، مسوولین پیشین و فعلی وزارت بهداشت در سال 90، 91 و 92 بودجه اجرای آن را در بودجه‌های سنواتی دانشگاه‌ها و وزارتخانه لحاظ می‌کردند، اکنون هم فصل بودجه‌ریزی است، اما نمی‌دانیم که این اعتبار لحاظ شده است یا خیر؟ قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم هنوز اجرایی نشده است و برای سال 92 نیاز به بودجه پیشنهادی توسط دولت و وزارت بهداشت دارد.

وی با بیان اینکه امید است سرپرست وزارت بهداشت با شناسایی عوامل مخالف با اجرای این قانون، برخورد مقتضی کند، اظهارداشت: البته جا دارد از همکاری‌های معاونت توسعه، معاونت بهداشت و معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان نظام پرستاری قدردانی کنیم.

میرزابیگی در ادامه به همکاری سازمان نظام پرستاری با معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای اجرای طرح «پایش سلامت ایرانیان بالای 30 سال» اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این طرح تصویب شده و بناست در صورت فراهم شدن تمام بسترها و امکانات موجود، سال آینده و همزمان با هفته سلامت، توسط 100 هزار پرستار به صورت رایگان در سراسر کشور اجرا شود. در این طرح ایرانیان بالای 30 سال تحت غربالگری فشار خون و وزن قرار می‌گیرند.

رییس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه از امسال سالروز وفات حضرت زینب کبری (ص) به عنوان روز اخلاق حرفه‌ای پرستاری نامگذاری شده است، گفت: بر این اساس در همین روز کنگره‌ای تحت عنوان «اخلاق حرفه‌ای پرستاری» برگزار خواهد شد.

وی در خاتمه تاکید کرد: اگر می‌خواهیم مردم از ما راضی باشند و نظام سلامت کارآمدتر شود، راهی نداریم جز آنکه قوانین را اجرا کنیم و تعرفه‌های پرستاری را با حضور نماینده پرستاران در شورای عالی بیمه به تصویب برسانیم. بایستی عدالت برقرار شود، تا به جایی برسیم که هر پرستار با یک شیفت کار راضی باشد. ما تا رسیدن به این هدف، لحظه‌ای آرام و قرار نخواهیم داشت.