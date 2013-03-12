عقب ماندگی درآمدی پرستاران از پزشکان را جبران می کنیم

به گزارش خبرنگارمهر دکتر محمد حسن طریقت منفرد عصر سه شنبه در مراسم روز پرستار که در تالار وزارت کشور برگزار شد خطاب به پرستاران حاضر در این مراسم گفت: تبعیض و تفاوت چشمگیر بین درآمد گروههای مختلف کادر درمانی هنوز ترمیم نشده است و سعی خواهیم کرد با اجرای قوانین پرستاری در اولین فرصت این تبعیض ها را به حداقل برسانیم.

وی خطاب به جامعه پرستاری افزود: به خاطر شدت پیدا کردن تحریم ها و مشکلاتی که استکبار برای کشورمان بوجود آورده است عملا در یک وضعیت استثنایی بسر می بریم و قرار است برای حفظ استقلال کشورمان از این بحران عبور کنیم. لذا مثل همیشه که این تبعیض ها را تحمل کرده اید کمی صبر کنید تا برسیم به زمانی که شما به حقتان برسید.

سرپرست وزارت بهداشت تاکید کرد: دولت و مجلس در جریان این مسائل هستند و می دانند که قوانین پرستاری هنوز اجرا نشده و همه در صدد هستند در اولین فرصت منابع آن را تامین کنند و به محض تامین منابع حتما عقب ماندگی ها را جبران می کنیم.