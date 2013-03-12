الیزابت ایزابل کاتن‌پیر وکیل فرانسوی که مسئولیت دفاع از ایران در برابر ایران‌ستیزان هالیوود در دادگاه‌های بین‌المللی را برعهده گرفته است در گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: درباره هزینه‌ای که ایران برای پرونده شکایت از هالیوود به خاطر تولید و پخش فیلم "آرگو" در نظر گرفته نمی‌توانم صحبتی کنم چون من یک وکیل هستم. ولی قطعا بودجه هزینه شده توسط ایران کمتر از میزان تولید فیلم ضد ایرانی"آرگو" است.

وی درباره اینکه آیا این شکایت می‌تواند نتیجه‌ای هم داشته باشد یا خیر؟ اظهار کرد: یک وکیل در آغاز پرونده نمی‌تواند نظر قطعی دهد مبنی بر این که می‌تواند پیروز شود یا خیر. اما حرکتی که ایران جهت وارد شدن به فرآیند شکایت از هالیوود آغاز کرده ، حرکتی ارزشمند است و می‌تواند نظر افکار عمومی جهان را به خود جلب کند و متعاقب آن بحث‌هایی در این رابطه درمی‌گیرد و نشست‌ها و کنفرانس های خبری برگزار خواهد شد که مجموع این حرکت‌ها می تواند کنجکاوی مردم جهان را برانگیزد تا واقعیت ها و دروغ پردازی علیه ایران را تشخیص داده و درباره آنها فکر کنند.

کاتن‌پیر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره چگونگی پیشرفت این پرونده در مقابل موانع و سنگ‌اندازی‌های بین‌المللی گفت: شکایت از هالیوود توسط ایران تنها راه حلی است که به نظر ما می رسد و از آنجا که حرکت هالیوود یک حرکت تبلیغاتی است، اقدام ما نیز در مقابل آن حرکتی تبلیغاتی خواهد بود. با توجه به این که هالیوود فضایی را طراحی کرده که در آن تصویری دروغین از ایران ارائه می کند، ما نمی خواهیم هالیوود در این عرصه یک دیالوگ‌گوی یک طرفه باشد، بنابراین ما در مقابل حرکت هالیوود مقابله می‌کنیم.

هالیوود باید اعتراف کند "آرگو" دروغی بیش نیست

وکیل سابق روژه گارودی درباره مصداق نتایج پرونده شکایت ایران از هالیوود و سازندگان "آرگو" تصریح کرد: شاید هدف اساسی ما در این پرونده این نباشد که به دنبال دریافت خسارت از هالیوود باشیم، بلکه ما می توانیم با اقدامات خود جلوی شرکت‌های توزیع این فیلم را بگیریم و آنها را به چالش کشیده و وادار به عدزخواهی کنیم تا به این حقیقت معترف شوند که این فیلم دروغی بیش نیست.

وی ادامه داد: در تصویری که فیلم "غیرقابل تصور" از ایران ارائه می دهد، ایران متهم است که هزینه ای به افرادی در آمریکا می دهد تا در 3 نقطه از آمریکا بمب اتمی کار بگذارند. این دروغ را می توان به چالش کشید چون ایران بمب اتمی ندارد و نداشتن بمب اتمی جزو اصول ایران است، همچنان که رهبر انقلاب ایران آن را به لحاظ مذهبی ممنوع می‌دانند و دنبال آن نیستند. ولی متاسفانه در فیلم "شمارش معکوس" شاهد چنین تصویر غلطی از ایران هستیم.

کاتن پیر درباره تاثیر شکایت ایران از هالیوود عنوان کرد: مطمئناً این پرونده بر صنعت فیلمسازی جهان تاثیری ندارد ولی در مورد فیلم "آرگو" موثر است. بدین معنی که ما می توانیم تولیدکننده و توزیع کنندگان این فیلم را به محکمه دادگاه بکشیم. ما نمی توانیم کل هالیوود را هدف قرار دهیم چون یک سیستم است ولی می توانیم اجزای آن را به چالش بکشیم. اگرچه نظر من این است که هالیوود به سبب تخریب اذهان و انحراف آن یک سلاح کشتار جمعی است. به طور مثال ما می توانیم کمپانی هایی نظیر وارنر را هدف قرار دهیم و به میز محاکمه بکشیم.

این وکیل فرانسوی در خاتمه بهترین نتیجه پرونده شکایت ایران از هالیوود را فرهنگسازی دانست و عنوان کرد: با توجه به جنجال‌هایی که ضد ایران شکل گرفته است، با این حرکت می‌توانیم در جهت آگاه‌سازی اذهان عمومی فرهنگسازی کنیم. در مرحله بعدی تلاشم این است که به یک عذرخواهی از هالیوود برسم و جلوی ادامه اکران فیلم را بگیرم.