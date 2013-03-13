به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشگر قاسم سلیمانی شب گذشته در جمع رزمندگان لشکر عاشورا و خانواده‌های شهدا در تالار همایش‌های مصلای امام خمینی(ره) تبریز در خصوص نحوه پرداخت به موضوع جنگ در آثار مختلف هنری تاکید کرد، و گفت: درست است در فیلم‌ها، کتاب‌ها و نوشته‌هایی مختلف به جنگ پرداخته شده است اما باید اذعان کرد به مسائل زیربنایی جنگ تا به امروز آنطور که باید و شاید پرداخته نشده است.

وی تصریح کرد: اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی از جمله موضوعاتی هستند که به درستی تبیین نشده‌اند، دفاع مقدس ما تبلور حقیقی و عینی اسلام ناب محمدی است که در هیچ جنگی نمی‌توان نظیر آن را یافت و صاحبان آن جنگ هرگز نمی‌توانند اذعان کنند معرف مذهبشان است.

سردار سلیمانی افزود: اگر آمریکا با جریانات و جنایاتی که در عراق و افغانستان و جاهایی دیگر انجام داده بگوید رفتار آنان نماد مسیحیت است افتضاح بزرگی است، اگر رژیم صهیونیستی رفتار سربازان خود را معرف دین حضرت موسی(ع) معرفی کند شرم‌آور و توهین بزرگ به پیامبر خود کرده و یعنی افتضاحی که قابل طرح نیست.

وی تاکید کرد: اما وقتی به دفاع مقدس نگاه می‌کنیم می‌توان اذعان کرد شیعه یعنی دفاع مقدس، اسلام یعنی دفاع مقدس و در این بین نماد تربیت اهل‌بیت(ع) کسانی چون مهدی و حمید باکری، تجلایی، شفیع‌زاده و امثال این شهیدان والا مقام هستند و از این رو مهم‌ترین ویژگی دفاع مقدس ما نماد واقعی مذهب اسلام بودن آن است.

سردار سلیمانی گفت: تمام صحنه‌های دفاع مقدس دلنشین بود و رزمندگان ما در برخورد با دشمن مانند دوران رسول اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) رفتار کردند و با تاسی به ائمه اطهار(ع) حماسه‌ساز تاریخ اسلام و تشیع شدند.

وی افزود: در جنگ تحمیلی ملت ایران‌ با مظلومیت تمام اما با اقتدار به اباعبدالله(ع) در یک طرف و ارتش تا بن دندان مسلح دشمن در طرف دیگر قرار داشت که فقط حجم کمک‌های بلاعوض عربستان سعودی به صدام دو برابر حجم هزینه‌های ایران در دفاع مقدس بود اما ایستادگی و پیروزی در مقابل چنان ارتشی با اتکا به مذهب حاصل شد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ادامه به عنوان دومین نکته در خصوص ویژگی دفاع مقدس به تاثیرگذاری آن اشاره کرد و افزود: جنگ تحمیلی باعث تحولات بزرگی در جامعه ما شد و سبب انقلاب بزرگ فرهنگی شد که همه از جبهه‌ها به جامعه راه پیدا کرد و تاثیرات بزرگی در جامعه گذاشت.

سردار سلیمانی گفت: جنگ تحمیلی در همه ابعادش ناب بود و رزمندگان و شهدای ما به درجه و جایگاهی رسیدند که علمای بزرگ ما به حال آنان غبطه می‌خورند.

وی افزود: انسان صالح و پاک وقتی در راس جایی قرار می‌گیرد، تاثیر و تحولات بزرگی را حاصل می‌کند و جامعه را عطرآگین می‌کند و تاثیرات فراوان به جا می‌گذارد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ادامه عامل تازگی و پویایی و فرسوده نشدن انقلاب را اسلام و وجود اسلام‌شناسی چون مقام معظم رهبری دانست.

سردار سلیمانی گفت: در راس دفاع مقدس انسان‌های صالحی بودند که می‌توان اذعان کرد در اخلاق و شجاعت قله‌ آنان شهید مهدی باکری بود تابع محض ولایت بود که ذرات نورانی امام راحل را گرفته و آن را منتشر می‌کرد.