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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

تاگس انسایگر خبرداد:

تداوم فعالیت‎های سیاسی در نسل بوش/ "جرج پی بوش" به صحنه سیاست می آید

تداوم فعالیت‎های سیاسی در نسل بوش/ "جرج پی بوش" به صحنه سیاست می آید

یک روزنامه سوئیسی از تصمیمات "جرج پی بوش"، پسر "جب بوش"، فرماندار سابق فلوریدا و برادرزاده جرج بوش برای ورود به صحنه سیاست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  به نقل از روزنامه "تاگس انسایگر"، "جرج پی بوش" ، پسر "جب بوش"، فرماندار سابق فلوریدا و برادر زاده جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا می خواهد پا به عرصه سیاسی ایالات متحده بگذارد. وی مانند همه بوش‎ها یک جمهوریخواه است.

وی از نامزدی خود برای یکی از مسئولیتهای مهم و کلیدی در ایالت تگزاس خبرداده است. جرج پی بوش درخواست تصدی سمت کمیسریایی سازمان اراضی و مواد خام این ایالت را کرده است. این منصب که در سال آینده مسئول آن تغییر می کند همواره به عنوان پله ای برای راهیابی به مناصب بالاتر مطرح بوده است.

کد مطلب 2017854

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