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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

تیم ملی واترپلو ایران در تورنمنت ترکیه قهرمان شد

تیم ملی واترپلو ایران در تورنمنت ترکیه قهرمان شد

تیم ملی واترپلو که به منظور آماده سازی حضور در بازی های آسیایی در تورنمنت ترکیه شرکت کرد، این تورنمنت را با قهرمانی به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو ایران در پایان تورنمنت تدارکاتی ترکیه با برتری ۱۳ بر ۱۰ مقابل گالاتاسرای، ضمن جبران شکست دیدار نخست، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

تیم ملی واترپلو که پس از برگزاری اردوی آماده‌سازی در روسیه راهی ترکیه شده بود، این تورنمنت را با برتری برابر گالاتاسرای، قهرمان فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ لیگ ترکیه و میل عنوان قهرمانی به پایان رساند.

ملی پوشان واترپلو در نخستین دیدار در این تورنمنت با نتیجه۱۳ به ۱۱ برابر گالاتاسرای شکست خوردند. آنها در ادامه تورنمنت برابر دو تیم آدلار و های‌بلایدا قرار گرفت پیروز شده و اینگونه به دیدار نهایی راه یافتند.

در فینال، تیم ملی واترپلو مقابل گالاتاسرای قرار گرفت و با نتیجه ۱۳ بر ۱۰ پیروز شد.

به این ترتیب، تیم ملی ایران ضمن جبران شکست ۱۳ بر ۱۱ در نخستین مسابقه، با پیروزی در دیدار نهایی عنوان قهرمانی تورنمنت تدارکاتی ترکیه را کسب کرد.

کد مطلب 6930969

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    نظرات

    • NL ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      2 0
      پاسخ
      به امید قهرمانی دریازی های اسیایی خسته نباشید

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