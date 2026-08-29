طرح «مانا» با حمایت سازمان اداری و استخدامی در ایلام کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نورمحمدی صبح شنبه در نشستی با حضور ذاکری، رئیس امور تحول اداری، نوآوری و فرهنگ سازمان اداری و استخدامی کشور، از اجرای طرح اصلاح نظام اداری با عنوان «مانا» در استان خبر داد.

وی در این نشست که با هدف بررسی روند اجرای طرح تحول اداری در استان برگزار شد، اظهار داشت: طرح مانا با رویکرد مسئله‌محوری، نتیجه‌گرایی و واگذاری اختیارات به سطوح پایین‌تر تدوین شده و فلسفه اصلی آن، خروج از روزمرگی و فعالیت‌های تعریف‌شده صرف و ورود به عرصه خدمت‌رسانی مؤثر و حل مسائل واقعی مردم است.

وی با اشاره به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ دستورالعمل اجرایی این طرح در خرداد ماه سال جاری، نقش کلیدی در پیشبرد اهداف تحول اداری ایفا کرده، تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، تقویت حکمرانی استانی و تمرکززدایی از مرکز به استان‌هاست تا بتوانیم شاهد توسعه همه‌جانبه استان ایلام و کاهش مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و مهاجرت باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام در ادامه با تأکید بر اینکه ایران با داشتن منابع سرشار زیرزمینی، سطحی، مرزهای طولانی، نفت و گاز، زیبنده نیست که در صدر تورم کشور باشد و جوانان مهاجرت را بر ماندن ترجیح دهند، افزود: اگر همه دستگاه‌ها دست به دست هم دهند و برنامه‌های تحولی را به خوبی رصد و پیگیری کنند، قطعاً در آینده نزدیک شاهد استانی خواهیم بود که نقش بسزایی در تأمین ارزش افزوده و ارتقای جایگاه منطقه غرب کشور ایفا می‌کند.

نورمحمدی از برگزاری بیش از ۲۰ جلسه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی استان برای تدوین نسخه نهایی طرح مانا خبر داد و گفت: در این جلسات، ۱۸۱ فرایند هدف‌گذاری شده، ۲۱۸ فرایند به شهرستان‌ها یا بخش غیردولتی واگذار و ۳۵۸ فرایند نیز برای اصلاح روش‌ها و کاهش مراحل اداری شناسایی گردیده که نتیجه آن، کاهش چشمگیر زمان انجام خدمات از ۱۵ روز به ۶ روز و کاهش مراحل برخی فرایندها از هشت مرحله به چهار مرحله بوده است.

وی با قدردانی از حمایت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور و نقش مؤثر دکتر ذاکری در پیشبرد این طرح، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم مانا، اجرای سامانه «فواد ۱۲۸» است که تاکنون ۱۴۴ شکایت در آن ثبت شده و از این تعداد، ۳۸ شکایت به طور کامل برطرف و ۴۳ درصد نیز از طریق هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی حل گردیده و تنها ۱۲ مورد همچنان در دست پیگیری است که با رایزنی با دستگاه‌های مربوطه، مرتفع خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین سند توسعه استان با همکاری دانشگاه ایلام، گفت: بخش کشاورزی، منابع طبیعی و آب این سند نهایی شده و تا پایان شهریور ماه نسخه کامل آن به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه خواهد شد تا بتوانیم گام‌های عملی برای کنترل تورم، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی برداریم.

نورمحمدی در پایان با تأکید بر اینکه طرح مانا باید به نتایج ملموس و قابل راستی‌آزمایی منجر شود، اظهار داشت: اگر این طرح به افزایش کارآمدی اداری، کاهش بروکراسی، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات به مردم منجر نشود، یک طرح شکست‌خورده خواهد بود؛ اما با همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها و حمایت سازمان اداری و استخدامی، ان شاءالله شاهد تحول واقعی در نظام اداری و توسعه پایدار استان ایلام خواهیم بود.