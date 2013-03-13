ساماندهی پیامک های انبوه انتخاباتی/ ارسال SMS با شماره های دارای هویت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن علیزاده امروز در نشست خبری با اشاره به آئین نامه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی و انبوه در کشور که هم اکنون در دست تدوین مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اظهار داشت: این آئین نامه تا پایان فروردین ماه به تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامک و تولیدکنندگان محتوا ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه بحث ارسال SMSهای انبوه باید با مجوز این مرکز ارائه شود، ادامه داد: در ایام انتخابات ریاست جمهوری نیز توسط این آئین نامه کاندیداها موظفند پیامک های انبوه ارسالی خود را با شماره های دارای هویت و تحت یک سامانه تعریف شده مشخص ارسال کنند.

علیزاده گفت: تعریف ما از پیامک های انبوه، ارسال بیش از هزار پیامک از طریق سامانه های پیامکی است و به هیچ عنوان قصد ورود به حریم شخصی و خصوصی مشترکان تلفن همراه را نداریم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با تاکید بر اینکه سامانه نظارت بر محتوای پیام کوتاه براساس این آئین نامه راه اندازی خواهد شد، تاکید کرد: ساختن فیلم های انتخاباتی که از طریق حامل‌های دیجیتال تکثیر و منتشر می شود و نیز پیامک های تبلیغاتی باید با مجوز این مرکز در زمان انتخابات به مردم عرضه شود.