100 سال از عمر آش سبزی شیراز مي گذرد/ نوع آب زمینه ساز علاقه مندی مردم آش سبزي

جمال خان سالار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علاقه مندی مردم شیراز به آش سبزی اظهار داشت: آش سبزی اصالتا متعلق به شیراز است اگرچه در شهرهای دیگر نیز درست می شود اما به کیفیت شیراز نیست.

وی ادامه داد: این غذا که شامل سبزی و گوشت و حبوبات است بیشتر صبح ها به صورت صبحانه با روغن و آبلیمو بجای نان پنیر و.. استفاده می شود.

این عضو اتحادیه صنف پزندگان شیراز علت استفاده زیاد این غذا در شیراز را نوع آب دانست و ابراز داشت: اطراف شیراز معادن گچ زیادی وجود دارد به همین دلیل به خاطر نوع آب شیراز افراد برای صبحانه تمایل بیشتری به خوراکی پختنی مانند آش دارند.

خان سالار این غذا را وعده کامل و مقوی بیان کرد و گفت: علت اینکه قدیمی های شیراز کیفیت آش را مثل گذشته نمی دانند عوض شدن کیفیت مواد اولیه است.