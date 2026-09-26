تداوم خرید تضمینی گندم در سیلوهای دولتی خراسان رضوی تا پایان مهر

محمدابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم عملیات خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: با وجود پایان بخش عمدهای از فصل برداشت، فرآیند خرید تضمینی گندم در سیلوهای دولتی استان تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت و این مراکز همچنان آماده دریافت گندم مازاد بر نیاز کشاورزان هستند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی افزود: از ابتدای فصل خرید تاکنون ۴۲۸ هزار و ۴۶۸ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مراکز خرید استان دریافت شده است. این میزان گندم از ۲۳ هزار و ۲۲۸ کشاورز و در قالب ۵۵ هزار و ۴۱ محموله به مراکز خرید تحویل شده و فرآیند دریافت و ذخیرهسازی محصول همچنان ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به ارزش گندمهای خریداریشده بیان کرد: ارزش ریالی مجموع گندم خریداریشده تاکنون به ۲۱۰ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال رسیده که از این میزان، تاکنون ۱۳۵ هزار و ۳۱ میلیارد ریال معادل ۵/۶۴ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و پیگیریها برای تأمین منابع و تسریع در پرداخت باقیمانده مطالبات کشاورزان با جدیت ادامه دارد.
سهرابی درباره شهرستانهای پیشرو در خرید تضمینی گندم گفت: مشهد با ۵۵ هزار و ۷۰۳ تن بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده و پس از آن چناران با ۴۰ هزار و ۱۵۶ تن و تربت جام با ۳۸ هزار و ۴۷۴ تن در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: از مجموع گندم خریداریشده در استان، تاکنون ۴۲ هزار و ۹۰۲ تن معادل ۱۰ درصد کل خرید توسط سیلوهای دولتی، ۱۱۱ هزار و ۱۷۶ تن معادل ۲۶ درصد توسط سیلوهای بخش خصوصی، ۱۳۴ هزار و ۴۷۶ تن معادل ۳۱ درصد توسط کارخانههای آرد و ۱۳۹ هزار و ۹۰۷ تن معادل ۳۳ درصد توسط انبارهای تعاون روستایی خریداری و دریافت شده است که نشاندهنده نقش مؤثر و مدیریت صحیح بهره گیری از تمامی ظرفیتهای ذخیرهسازی و مراکز خرید استان در اجرای عملیات خرید تضمینی گندم است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه غله برای ادامه عملیات خرید خاطرنشان کرد: سیلوهای دولتی استان تا پایان مهرماه به فعالیت خود در زمینه خرید گندم ادامه خواهند داد و کشاورزانی که محصول خود را تحویل ندادهاند میتوانند برای تحویل گندم مازاد بر نیاز خود به مراکز خرید تعیینشده مراجعه کنند.
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