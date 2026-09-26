به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به اهمیت نقش امنیت روانی در کنار امنیت فیزیکی اظهار کرد: امروزه بخش عمده‌ای از تعاملات و مبادلات اجتماعی در بستر فضای مجازی صورت می‌پذیرد و متأسفانه برخی افراد ناآگاه یا سودجو با انتشار اکاذیب، شایعه‌پراکنی، تولید محتواهای نامتعارف، کلاهبرداری و ترویج خشونت و ناهنجاری، آرامش خاطر و سلامت روحی و روانی شهروندان و خانواده‌ها را نشانه می‌گیرند.

وی افزود: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، وظیفه ذاتی و قانونی خود می‌داند که ضمن حمایت از فعالیت‌های سالم، قانونی، آگاهی‌بخش و شفاف در فضای مجازی، با هرگونه رفتار آسیب‌زا که سلامت روانی جامعه را تهدید می‌کند، در چارچوب قانون برخورد نماید. بر همین اساس، واحد تخصصی پایش فضای مجازی در دادسرای مرکز استان خوزستان آغاز به کار کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با تشریح کارکردهای این واحد تخصصی تصریح کرد: محورهای اصلی فعالیت این واحد، رصد هوشمند، تجمیع گزارش‌های مردمی، همکاری مستمر و هماهنگ با پلیس فتا و نهادهای امنیتی، شناسایی کانون‌های ترویج خشونت و سلب آرامش عمومی، و همچنین اقدام قضایی پیشگیرانه و فوری است.

خلفیان تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی در وهله نخست، رویکردی پیشگیرانه، ارشادی و تذکر قانونی به کاربران و مدیران صفحات پرمخاطب است؛ اما با کسانی که با نادیده گرفتن حقوق جامعه به صورت سازمان‌یافته یا عامدانه اقدام به برهم زدن امنیت روانی، هتک حیثیت اشخاص، اخاذی یا تشویش اذهان عمومی نمایند، بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان خوزستان در پایان با دعوت از شهروندان برای ارتقای سواد رسانه‌ای و صیانت از حریم خانواده در بستر وب خاطرنشان کرد: آرامش روانی و امنیت عمومی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و این دادستانی از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حفظ فضایی امن، اخلاقی و سالم در جامعه بهره خواهد گرفت.