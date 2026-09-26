اللهیار صیادمنش در جمع ۵ بازیکن با ارزش اکستراکلاسا

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست جدید ارزشمندترین بازیکنان لیگ برتر فوتبال لهستان (اکستراکلاسا) منتشر شده است. بر اساس گزارش CIES (مرکز بین‌المللی مطالعات ورزشی)، هفت جایگاه از ۱۰ رتبه نخست این فهرست به بازیکنان لخ پوزنان اختصاص دارد.

طبق جدیدترین ارزیابی‌ها، ارزش بازار دو بازیکن در اکستراکلاسا از ۱۰ میلیون یورو فراتر رفته است که هر دو بازیکن متعلق به لخ پوزنان هستند.

در صدر این فهرست وویچ مونکا قرار دارد که ارزش او از سوی CIES، ۱۳.۲ میلیون یورو برآورد شده است. پس از او آنتونی کوزوبال با ارزش ۱۱.۹ میلیون یورو در رتبه دوم قرار گرفته است. این تازه آغاز حضور پررنگ بازیکنان لخ پوزنان در این فهرست است.

در جمع پنج بازیکن نخست اکستراکلاسا همچنین نام میخال گورگول، اللهیار صیادمنش و پابلو رودریگس دیده می‌شود. در ادامه فهرست نیز تری یگبه و لوئیس پالما حضور دارند.

از میان بازیکنان سایر تیم‌ها تنها سه نفر در جمع ۱۰ بازیکن ارزشمند لیگ قرار گرفته‌اند. کاسپر اوربانسکی از گورنیگ زابژه در رتبه ششم قرار دارد و ارزش بازار او ۵.۳ میلیون یورو برآورد شده است.

توماش پینکو از راکوف چنستوخوفا نیز با ارزش ۴.۸ میلیون یورو در رتبه هفتم قرار گرفته است. فهرست ۱۰ بازیکن ارزشمند اکستراکلاسا با نام ایزاک بروسبری، دیگر بازیکن راکوف چنستوخوفا، به پایان می‌رسد.