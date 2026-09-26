سردار غضنفری: تاب آوری ملت ایران راه مقابله با فشارهای دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر،سردار عزیز غضنفری، پیش از ظهر شنبه در نشست سیاسی ویژه پایوران در رشت ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس از نقش مردم در پشتیبانی از نظام و نیروهای مسلح گفت و اظهار کرد:همانگونه که حضور و فداکاری مردم در دوران دفاع مقدس در تاریخ ماندگار شد، اقتدار و ایستادگی امروز ملت ایران نیز برای نسلهای آینده روایت خواهد شد.
جانشین معاون سیاسی نمایندگی ولیفقیه در سپاه، با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جریان تحولات اخیر افزود: جوانانی که در مجموعههای مختلف نیروهای مسلح فعالیت میکنند، برای دفاع از انقلاب و ایران پای کار هستند و اقدامات گستردهای برای مقابله با تهدیدهای دشمن انجام دادهاند.
توانمندی نیروهای مسلح و حمایت مردم، نقشههای دشمن را خنثی کرد
سردار غضنفری با بیان اینکه نیروهای مسلح با آمادگی و توانمندی خود اجازه ندادند اهداف دشمن محقق شود،گفت:در جنگ رمضان، تأسیسات نظامی و راداری دشمن در کوتاهترین زمان ممکن هدف قرار گرفت و بخشی از پایگاه های آنها در منطقه از حالت عملیاتی خارج شد.
وی با اشاره به اینکه ایران فرصت زیادی برای پرداختن به توافقات جدید ندارد، تصریح کرد: صحبت از مذاکره و توافقات جدید موضوعی نبود که ایران بتواند آن را بپذیرد.
جانشین معاون سیاسی نمایندگی ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه ما به هیچوجه مذاکرات هستهای را آغاز نخواهیم کرد، افزود: طبق سند تفاهم، تنها در صورتی مذاکرات انجام می شود که آمریکا به تعهدات خود عمل کند؛ با توجه به عمل نکردن آمریکا به تعهداتش، این مذاکرات انجام نخواهدشد.
وی با تاکید به اینکه ایران هرگز مذاکرات هستهای را به شکل مورد نظر دشمن نخواهد پذیرفت و بر موضع خود ایستادگی خواهد کرد، گفت:دشمن در مرحله جدید تحریمها و محدودیتها در حوزههای دریایی، بانکی و کشتیرانی بداند که ایران با حفظ اقتدار ملی، در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی ایستادگی میکند
سردار غضنفری تصریح کرد:در محاسبات دشمن، این موضوع دنبال میشود که فشارهای اقتصادی و اعمال تحریمها موجب نوسان در بازار ارز شود و در ادامه، نارضایتی اجتماعی شکل بگیرد.
وی با تاکید به اینکه مسئله اصلی ما مقاومت و تاب آوری است، اظهار کرد: هدف حداکثری آمریکا فروپاشی اجتماعی در نتیجه فشارهای اقتصادی و هدف حداقلی آنها نیز وادار کردن ایران به نرمش در مذاکرات هستهای است گ.
جانشین معاون سیاسی نمایندگی ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه برای آمریکا مهم است که پیش از انتخابات کنگره به یک جمعبندی برسد، افزود: پیشنهاد قطری ها این بود که ایران و آمریکا ظرف سه روز به همه تفاهمات پیشین خود بازگردند و در روز سوم، آغاز مذاکرات هستهای اعلام شود؛ با این حال، آمریکاییها پیشنهاد هفت مادهای را در جزئیات نپذیرفتند و در حال حاضر یک بنبست ایجاد شده است.
وی گفت: جمعبندی کشور این است که اگر قرار باشد جنگ در نقطهای متوقف شود، دستاوردهای نظامی و میدانی به دستاورد سیاسی تبدیل و تثبیت شود، بهترین زمان برای این کار پیش از انتخابات آمریکا است و پس از انتخابات، فشارها کاهش خواهد یافت.
سردار غضنفری با اشاره به اینکه موضوع هستهای برای دشمن اهمیت زیادی دارد،ادامه داد: ایران به توفیق الهی و با حضور حماسی مردم به مقاومت خود ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه تاب آوری مردم و مسئولان اهمیت بسیاری دارد و نگاه کشور، بازسازی روابط و تنظیم مناسبات با حفظ منافع ملی است، افزود: در صورت خطا، نباید چشم خود را بر روی هیچکس ببندیم.
جانشین معاون سیاسی نمایندگی ولیفقیه در سپاه گفت:کشور در شرایط جنگی قرار دارد و انسجام حداکثری و اتحاد میان همه جریانها و مجموعهها اهمیت فراوانی دارد.
وی با قدردانی از مسئولان خدمتگزار جمهوری اسلامی افزود: دولت و رئیسجمهور در جنگ دوازده روزه و...از هیچ تلاشی فروگذار نکردند؛ کشور در شرایط جنگی است و عبور از فشارهای دشمن به تاب آوری و همدلی مردم و مسئولان نیاز دارد.
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