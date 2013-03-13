21 میلیارد ریال كمك هاي مكانيزاسيون کشاورزی در استان سمنان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش عرب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به اینکه بیش از 21 میلیارد ریال كمك هاي مكانيزاسيون کشاورزی در استان سمنان جذب شده است، گفت: این امر با هدف تامين نيروي محركه جدید و ادوات كشاورزي مورد نياز بخش كشاورزي، جايگزيني ادوات و ماشين آلات جديد، كاهش هزينه هاي توليد، توسعه مكانيزاسيون با سهولت در امر كاشت تا برداشت و تاثیر بر افزايش عملكرد در واحد سطح انجام شده است.

وي همچنین افزود: كارمزد اين تسهيلات هفت درصد با بازپرداخت پنج ساله است و از سوي متقاضيان درخواست کننده ادوات و ماشين آلات كشاورزي نيز بيست درصد به صورت آورده تامين شده است.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان بيان كرد: براي جذب اين تسهيلات 217 پرونده در خواست ماشين آلات و ادوات كشاورزي متعلق به يكصد متقاضي مورد بررسي و پرداخت قرار گرفت كه تعداد سه دستگاه كمباين، 64 دستگاه انواع تراكتور باغي و زراعي و 33 دستگاه ادوات كشاورزي با تسهيلات فوق توسط متقاضيان خريداري و در فعاليت هاي مربوط به بخش كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است.

عرب در خاتمه يادآوري شد: علاوه بر بهره برداران بخش كشاورزي، تشكل هاي فعال مكانيزاسيون در استان نيز از اين تسهيلات براي خريد ماشين آلات و ادوات کشاورزی و تجهیز شرکت خود استفاده كردند.