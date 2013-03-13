پلی آف لیگ والیبال را قبول ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسینی پس از پایان دیدار تیم های پیکان و سایپا در مرحله رده بندی مسابقات والیبال لیگ برتر که با برتری پیکان همراه بود با حضور در نشست خبری گفت: لیگ برتر نباید پلی آف داشته باشد. برگزاری مسابقات به این شیوه برای تیم هایی مانند پیکان و سایپا خوب نیست. حداقل اگر مسابقات به صورت پلی آف برگزار می شود تیم های شرکت کننده باید در دو گروه با هم رقابت کنند.

این بازیکن تاکید کرد: برگزاری بازیها به صورت پلی آف فقط برای تیم‌های شهرستانی و پرطرفدار خوب است. برای تیم هایی که بازی کردن در خانه آنها به واسطه تماشاگرانی که دارند سخت است. پلی آف برای تیم هایی مانند پیکان و سایپا خوب نیست و به ضرر ماست.

حسینی با یادآوری اینکه پیکان در پایان مرحله دوره ای صدرنشین مسابقات والیبال لیگ برتر شده بود یادآور شد: یک اتفاق باعث شد به فینال نرسیم بعد از آن هم جمع و جور کردن تیم واقعا سخت بود اما می خواستیم حقانیت خود را ثابت کنیم. به همین دلیل با آنالیز خوبی که از سایپا داشتیم موفق شدیم این تیم را با قاطعیت شکست دهیم.