تاثیرات منفی تحولات باب المندب و دریای سرخ بر یک کشور آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر ضمن ابراز نگرانی از تاثیرات منفی تحولات باب‌المندب و دریای سرخ بر درآمدهای کانال سوئز، از بررسی موضوع پیوستن به توافق‌نامه پیمان مکه خبر داد.

عبدالعاطی گفت: ما از عربستان سعودی به تمامی اشکال و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای حمایت می‌کنیم. هر آنچه عربستان درخواست کند، بی‌تردید برآورده خواهیم ساخت. پاسخ ما به هر نوع حمایتی که عربستان مطالبه کند مثبت خواهد بود و تصمیم‌گیری در این باره بر عهده خود آن‌هاست.

وزیر امور خارجه مصر همچنین تاکید کرد: توافق‌نامه «پیمان مکه» که شامل عربستان، پاکستان و ترکیه می‌شود، در حال حاضر به‌طور جدی از سوی ما در دست بررسی قرار دارد.

او در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه در باب‌المندب و دریای سرخ در حال رخ دادن است، تاثیر فوق‌العاده منفی و مخربی بر کانال سوئز بر جای گذاشته است.