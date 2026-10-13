به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سفارت روسیه در فرانسه با انتقاد از اقدام نیروی دریایی این کشور در توقیف نفتکش دی‌اف پیک اعلام کرد که پاریس با استناد به قوانین دریایی، در تلاش است دزدی دریایی آشکار خود را توجیه کند.

بر اساس این گزارش، سفارت روسیه اعلام کرده است که مقام‌های فرانسوی پیش از این، سفارت مسکو را از توقیف نفتکش مطلع نکرده بودند و دیپلمات‌های روس در حال بررسی احتمال حضور شهروندان این کشور در میان خدمه کشتی هستند.

سفارت روسیه همچنین اقدامات نیروی دریایی فرانسه را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» توصیف کرده است.

نیروی دریایی فرانسه روز دوشنبه، ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر)، نفتکش دی‌اف پیک را در فاصله بیش از ۴۵۰ مایل دریایی در جنوب جزیره رئونیون در اقیانوس هند متوقف و بازرسی کرد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد این نفتکش مظنون به استفاده از پرچم جعلی و مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی انتقال سوخت بوده است.

مکرون گفته است فرانسه مصمم به مقابله با «ناوگان سایه» روسیه در سراسر جهان است.

بر اساس اعلام ستاد ارتش فرانسه، این کشتی با پرچم بنین حرکت می‌کرد و بررسی مدارک پس از ورود نیروهای فرانسوی به عرشه، تردیدها درباره قانونی بودن پرچم آن را تأیید کرد. نفتکش سپس برای ادامه تحقیقات قضایی، با اسکورت نیروی دریایی فرانسه به سوی محل لنگراندازی در نزدیکی جزیره رئونیون هدایت شد. ارتش فرانسه اعلام کرد این اقدام بر اساس ماده ۱۱۰ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و در چارچوب بررسی تابعیت کشتی انجام شده است.