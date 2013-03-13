کانون بشردوستانه هلال احمر در زندان بجنورد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه کانون بشردوستانه هلال احمر با حضور جمعی از مسئولان استانی در محل زندان بجنورد افتتاح شد.

مدیركل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی در مراسم گشایش این كانون عنوان کرد: 137 نفر از مددجویان زندان بجنورد در این کانون عضویت دارند که از این تعداد 97 نفر مددجوی مرد و 40 نیز از مددجویان زن زندان بجنورد هستند.

محمدعلی بلوکی اظهار داشت: در این کانون بشردوستانه، هلال احمر خراسان شمالی متقبل شده تا کلاس های آموزشی و تربیتی و نیز اردوهای فرهنگی و پرورشی را برای مددجویان عضو برگزار کند.

حامد سجادی؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی نیز در آیین گشایش این کانون، به هر یک از 137 نفر اعضای این کانون مبلغ یک میلیون ریال عیدی اهدا کرد.

ظهر امروز 33 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان خراسان شمالی در آیینی با حضور شماری از مسئولان استانی از زندان بجنورد آزاد شدند.

از ابتدای سال جاری تاکنون 173 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد زندان های استان با مساعدت ستاد دیه خراسان شمالی آزادی خود به دست آورده اند.

در حال حاضر دو هزار و 700 مددجو در سه زندان و یک کانون اصلاح و تربیت خراسان شمالی نگهداری می شوند.