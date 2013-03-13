سلامت جامعه در گرو ترويج معروفات است/امر به معروف زمينه ساز امنيت اجتماعي

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد حسيني شاهرودي شامگاه چهارشنبه در همایش سالانه ستادهای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان های استان کردستان اظهار داشت: فريضه امر به معروف و نهي از منکر بارها در قرآن کريم به آن اشاره شده است و خداوند آن را در راس تمام فرايض ديني و واجبات قرار داده است.

وي با اشاره به اينکه اقامه نماز و احياي فريضه الهي امر به معروف و نهي از منکر از دستورات خداوند براي مسلمانان است، افزود: اگر کارهاي خوب و معروفات در جامعه رواج و بر جوامع بشري تسلط پيدا کند، انسان ها به سوي رستگاري و سعادت هدايت می شوند.

نماینده ولی فقیه در کردستان اجراي عدالت را بهترين عمل اين فريضه الهي عنوان کرد و ادامه داد: کساني که به عنوان حاکم و رهبران جامعه حکومت مي کنند بايد ايجاد عدالت و فريضه الهي را در سر لوحه کار خود قرار دهند.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي یادآور شد: اجرای این دو فریضه الهی وظیفه فرد و یا دستگاه خاصی نیست و همه مردم باید با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به اجرای آن بی تفاوت نباشند و در ترویج این فرهنگ در جامعه تلاش کنند.

وی امر به معروف و نهی از منکر را پشتوانه همه تکالیف دیگرعنوان کرد و بیان کرد: برای ترویج و تبیین آن در جامعه باید تلاش بیشتری صورت پذیرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه عمل به این فریضه الهی در زندگی فردی و اجتماعی نقشی بی بدیل دارد، گفت: امر به معروف و نهی از منکر سبب احیای احکام الهی، پیشگیری از معاصی و دیگر آسیب هایی می شود که ممکن است جامعه را تهدید کند.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي توجه به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر را در حکومت های اسلامی بسیار مهم دانست و افزود: حکومت های اسلامی برای حفاظت و نگهداری از ارزش های دینی خود باید زیرساخت های لازم را برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر تضمین سلامت اجتماعی موجب خیر و برکات زیادی در جامعه می شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان در ادامه سخنان خود بیان کرد: اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب اجتماعی در برقراری امنیت اجتماعی در جامعه ضروری است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی ادامه داد: برقراری امنیت اجتماعی در هر کشوری یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان و مردم است و برای تحقق این امر حیاتی، اسلام اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین واجب اجتماعی قرار داده است.

وی یادآور شد: از دید قرآن و روایات امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای جامعه و ترک این دو باعث نابودی جامعه می شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر ماندگاری نماز، زکات و حجاب را به دنبال دارد، بیان کرد: کمرنگ شدن این مهم سایر احکام دینی را نیز کمرنگ کرده و زمینه های افزایش فساد را به دنبال دارد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: دشمن با ترویج منکرات در جوامع اسلامی سعی در سست کردن ریشه های اعتقادی مردم به ویژه در بین جوانان دارد و برای رسیدن به این نقشه ها برنامه های مختلفی را دارد و باید با اجرای برنامه های فرهنگی محتوایی زمینه ترویج و توسعه امر به معروف و نهی از منکر در تمام شئون زندگی مردم فراهم شود.