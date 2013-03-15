جاذبه های تاریخی، سیاحتی و گردشگری خراسان شمالی معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه نوروز 92، خبرگزاری مهر در نظر دارد جاذبه های تاریخی، سیاحتی و گردشگری استان نوپای خراسان شمالی که بیش از 7 سال از تاسیس آن می گذرد را به هموطنان عزیز به ویژه مسافرین و زائرین حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا(ع) که از جاده آسیایی به سمت مشهد مقدس و بالعکس تردد می کند معرفی نماید.

آشنایی با آثار تاریخی و مناطق سیاحتی و گردشگری این استان می تواند سهم به سزایی در توسعه فرهنگ گردشگری، انتقال و تبادل فرهنگ ها، رفتارها، نگرش ها، ارزش ها و شیوه های زندگی مردم داشته و با ماندگاری بیشتر مسافرین و زائرین در مراکز سیاحتی و گردشگری، توسعه اقتصادی این منطقه را نیز به همراه داشته باشد.

نگاهی گذرا به استان خراسان شمالی

این استان که در 19 مردادماه 83 از خراسان بزرگ منفک و به عنوان استان خراسان شمالی تاسیس شد دارای 7 شهرستان به نام‌هاي بجنورد، شيروان، اسفراين، جاجرم، گرمه، فاروج و مانه و سملقان با مركزيت بجنورد و18 شهر، 17 بخش و 42 دهستان و بيش از 1000 روستاي داراي سكنه و دارای جمعیتی بالغ بر867 هزار نفر است.

خراسان شمالي یکی از استانهای متنوع در زمینه آب و هوا است، این استان از شمال و شمال‌شرقي به طول حدود 301 كيلومتر داراي مرز مشترك با جمهوري تركمنستان و از شرق و جنوب با استان خراسان رضوي و از جنوب‌غرب با استان سمنان و از غرب با استان گلستان داراي مرز مشترك است.

مناطقی مثل "سقز" و "شیروان" معتدل کوهستانی، مناطقی مثل غرب شهرستانهای "مانه و سملقان" و "راز و جرگلان" معتدل و دارای جنگل به قسمی که قسمتی از پارک جنگلی سرسبز گلستان در این استان قرار دارد و مناطقی مثل "جاجرم" که کویری هستند، آب و هواهای مختلف این استان را تشکیل می‌دهند.

پوشش گیاهی این استان با توجه به آب و هوای به طرز چشمگیری متنوع و متغیر است. به طوری که در این استان جنگل‌های برگ ریز و ارس، کویر، مراتع ضعیف و بسیار قوی و انواع دیگری از پوشش گیاهی به فاصله کمی از هم مشاهده می‌شود.

بلندترین قله استان، سالوک نام دارد که ارتفاع آن نزدیک به ۳۰۰۰ متر است.

از لحاظ زمین‌شناسی قسمتی از کوههای هزار مسجد در شرق استان قرار دارد و دو رشته کوه آلاداغ و کپه داغ که ادامه رشته کوه عظیم البرز هستند نیز در تشکیل عوارض زمین‌شناسی این استان تاثیر گذارند.

این استان با اقليمي متفاوت از نواحي همجوار خود، از نظر آب و هوايي، شرايط خاصي در منطقه دارد و از شمال و جنوب با بيابان‌هاي بزرگ كويري همجوار است، اما محدوده اين استان به دليل شرايط توپوگرافي خاص و جهت غربي ـ شرقي رشته كوه‌هاي كپه داغ در شمال آلاداغ در جنوب داراي آب و هواي متفاوت بوده كه از ميزان بارندگي نسبتاً مطلوبي برخوردار است.

خراسان شمالی را می‌توان مینیاتوری از اقوام دانست، وجود اقوام کرد، کرمانج، ترک، ترکمن، عرب، لر، بلوچ و تات بخشی از زیبایی‌های این مینیاتوراست. مهاجرت بسیاری از اقوام به این منطقه مانند کرد، لر و بلوچ ریشه در مهاجرت‌های اجباری در طول تاریخ داشته است، اما وجود اقوامی مانند تات در این استان از سرمایه‌های معنوی گرانبهای این استان محسوب می‌شود.

در این سلسله گزارشات، تلاش خواهیم کرد تا ضمن معرفی جاذبه های تاریخی، سیاحتی و گردشگری، فرهنگ غنی مردم خراسان شمالی را به مسافرین نوروزی به ویژه زائرین آستان قدس رضوی معرفی کنیم تا انگیزه ای برای تردد و استقرار آنان در این استان بوده و زمینه رشد و توسعه منطقه را فراهم آورد.

مراکز سیاحتی ، گردشگری و آثار باستانی

پارک های باباامان، بش قارداش و روستاهای دیدنی و گردشگری ایوب پیغمبر، اسفیدان، آبشار زیبای بیار، درکش، روستاهای زوارم و گلیان شیروان، کوهستان پارک شیرکوه شیروان و روئین در اسفراین گوشه هایی از مراکز دیدنی و زیبای خراسان شمالی است.

آیینه خانه مفخم، عمارت مفخم، قلعه جلال الدین جاجرم، چهارطاقی تیموری، تپه ارگ باستانی شیروان، کلیسای اسپاخو، خواجه مهزیار جاجرم، مسجد جامع جاجرم، کوه بابای جاجرم، تنگهٔ جاجرم و قلعه جلال الدین جاجرم و شهر بلقیس اسفراین نیز بخشی از آثار باستانی و تاریخی این استان است که در گزارشات خبرگزاری مهر به آن پرداخته خواهد شد.