به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه پنجشنبه در دیدار با تعدادی از ورزشکاران استان قم که در منزل پدری وی برگزار شد، با اشاره به اتفاقاتی که در روز ۲۲ بهمن در حرم مطهر حضرت معصومه(س) رخ داد اظهار داشت: برای من روشن است که مسایلي که در روز ۲۲ بهمن رخ داد مربوط به مردم قم نیست، چرا که مردم قم از عزتمندی برخوردارند و برای من افتخاری است که نماینده این مردم هستم.

وی گفت: در سالهای پس از انقلاب اسلامی مسئولیت‌های مختلفی در کشور بر عهده داشتم، ولی هیچ کدام برای من به اندازه نمایندگی مردم قم شیرین و لذت بخش نبوده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: در قبل از انقلاب اسلامی و در رژیم سابق، بنایی برای عمران وآبادانی قم به لحاظ وجود حوزه علمیه در این شهر وجود نداشت و آن‌ها نمی‌خواستند شهر قم پیشرفت داشته باشد و بیشتر توجه آن‌ها تنها به چند شهر معدود متمرکز شده بود.

شهر قم عقب افتادگی تاریخی دارد

وی با بیان اینکه شهر قم عقب افتادگی تاریخی دارد و رهبر معظم انقلاب در سفر به قم نیز به این امر اشاره کردند، افزود: مسئولان شهر قم باید با همدلی تلاش کنند تا این بتوانند بخشی از این عقب افتادگی را جبران کنند و در این راستا باید نگاه ملی بلندمدت و سازمان دهی شده‌ای داشت.

لاریجانی ابراز داشت: علی‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در جهت آبادنی و عمران قم، بخصوص مسئله آب شیرین، اما هنوز نقایصی وجود دارد که باید با اهتمام مسئولان برطرف شود.

امکانات ورزشی در قم باید توسعه یابد

وی در ادامه با بیان اینکه شهر قم با جمعیت بیش از یک میلیون نفر باید در زمینه امکانات ورزشی توسعه یابد افزود: امروز تنها ورزشگاه حیدریان به عنوان ورزشگاه مجهز در اختیار ورزشکاران قرار دارد که جا دارد تا فضاهای ورزشی در قم بیشتر شود.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه نباید به ورزش نگاه هزینه‌ای داشت عنوان کرد: هزینه کردن در امر ورزش موجب سلامتی و شادابی جامعه خواهد شد واگر به ورزش نگاه هزینه‌ای شود برخی به دنبال مسائل اقتصادی آن خواهند رفت و از اصل کار دور می‌شویم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که از همیاری مردمی در امر ورزش نباید غفلت کرد ادامه داد: در خصوص بیمه ورزشکاران هم باید پیشنهاد پخته‌ای تهیه شود تا بتوان در بودجه سال بعد آن را گنجاند.