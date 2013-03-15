به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی شامگاه پنجشنبه در دیدار با علی لاریجانی که در منزل پدری رئيس مجلس انجام شد، در سخنانی با بیان اینکه افراطی گری‌ها از معضلات اصلی جامعه به شمار می‌روند، افزود: مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی همواره تاکید داشتند که جریانات افراطی در کشور با امام خمینی(ره) مشکل دارند و سعی می‌کنند دستاوردهای امام(ره) نظام اسلامی و ملت ایران را از بین ببرند.

وی گفت: جریانات افراطی امروز در قم شناخته شده هستند و آنچه که در روز 22 بهمن در حرم مطهر حضرت معصومه(س) رخ داد مراجع، علما و مردم قم را آزرد و باید عنوان کرد این اقدامات سازماندهی شده بود.



افراطی‌ها هزینه‌های زیادی را به نظام و انقلاب تحمیل کردند

عضو شوراي عالي حوزه‌هاي علمیه نیز در ديدار با رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخنانی اظهار داشت: اتفاقاتی که در روز 22 بهمن رخ داد و موجب هتک حرمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) شد، بسیار ناگوار بود که مسئولان باید باعوامل این حادثه برخورد جدی کنند.

آیت الله سید محمد غروی با بیان اینکه شناسایی این افراد برای مسئولان کار دشواری نیست، افزود: افراطی گری عده ای در جامعه برای حوزه علمیه و فضای سیاسی خطرناک است و این افراد تا کنون هزینه های زیادی را به نظام و انقلاب تحمیل کردند.

وی با تمجید سخنان دکتر لاریجانی در جلسه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مواضع شما در این جلسه در دفاع از نظام، انقلاب و ولایت فقیه متین و محکم بود و باعث خشنودی مردم است.