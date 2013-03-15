نمایشگاه دائمی صنایع دستی در پارس آباد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار پارس آباد صبح جمعه در حاشیه گشایش این نمایشگاه گفت: شهرستان پارس آباد مجموعه بی نظیری از صنایع دست مختلف را در خود گردآورده که ضروری است با برپایی نمایشگاههای مختلف زمینه معرفی این آثار فراهم شود.

ولی کریمی تصریح کرد: ورنی بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، اوجاق قراقی، خورجین بافی، چنته بافی، جوراب بافی، نورا بافی و نمکدان بافی از جمله هنرهای دستی این منطقه است.

وی معتقد است صنایع دستی می تواند زمینه توسعه اقتصادی یک منطقه را فراهم کرده و علاوه بر این تصویر مناسبی از قابلیتهای هنری آن به عموم مردم ارائه کند.

فرماندار پارس آباد متذکر شد: برپایی این نمایشگاه در آستانه عید نوروز با هدف شناسایی قابلیتهای هنری صنعتگران این منطقه به مسافران و گردشگران نوروزی است.

وی همچنین به قابلیتهای صنایع دستی منطقه اشاره کرد و از صدورکارت شناسایی برای 248 نفر در بخش صنایع دستی خبر داد.

کریمی با اشاره به اختصاص اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال برای ساخت فضاهای آموزشی این نمایشگاه اضافه کرد: این نمایشگاه در نظر دارد از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی زمینه ارتقا کیفی تولیدات دستی را نیز فراهم کند.

کریمی با اشاره به اجرای طرحهای توسعه و برگزاری کلاس در رشته های ورنی بافی، معرق، چوب و... طی سال جاری تصریح کرد: برای اجرای این طرحها 100 میلیون ریال هزینه شده است.