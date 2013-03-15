به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی.وی، فیلم "گذشته" جدیدترین فیلم فرهادی که ششمین تجربه او در زمینه کارگردانی است، در جشنواره فیلم کن 2013 به نمایش در می‌آید.

این فیلم که در میان 100 فیلم برتر سال 2013 جای گرفته است، در ماه مه (اردیبهشت) راهی کن می‌شود. این درام رمانتیک، داستان دختری ایرانی و پسری از منطقه شمال آفریقا را در مرکز توجه خود قرار داده است.

برنیس بژو بازیگر آرژانتینی - فرانسوی که جایگزین ماریون کوتیار شد در این فیلم با بازیگر فرانسوی الجزایری طاهر رحیم همبازی شده و علی مصفا بازیگر و کارگردان ایرانی نیز از دیگر بازیگران این فیلم است.

"گذشته" اولین تجربه فرهادی برای ساختن فیلمی در خارج از ایران است و در پاریس فیلمبرداری شده است.

این در حالی است که فیلم "گتسبی بزرگ" ساخته باز لورمان کارگردان و فیلمساز استرالیایی به عنوان فیلم افتتاحیه این دوره جشنواره فیلم کن انتخاب شده است. "نبراسکا" ساخته الکساندر پین و "ونوس در خز" رومن پولانسکی از دیگر فیلم‌هایی هستند که در این دوره به نمایش درمی‌آیند.

ریاست این دوره جشنواره فیلم کن بر عهده استیون اسپیلبرگ کارگردان آمریکایی است. شصت و ششمین جشنواره فیلم کن از 15 تا 26 ماه مه برگزار می شود.