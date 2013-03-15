ادامه اعتراضات به طرح ریاضتی در یونان / دانشجویان در مقابل پارلمان تجمع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خبری گزارش دادند که همزمان با نشست سران اتحادیه اروپا برای گفتگو درباره طرح های ریاضت اقنصادی، دانشجویان یونانی در اعتراض به این نشست مقابل پارلمان در مرکز آتن تجمع کردند.

معترضان با سر دادن شعار و حمل پلاکادرهایی اعتراض خود را به طرح های ریاضتی و افزایش شهریه ها اعلام کردند.

رسانه های خبری همچنین از تجمع هزاران نفر مقابل ساختمان این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک و سر دادن شعارهایی علیه طرح های ریاضت اقتصادی که باعث افزایش نرخ بیکاری و کاهش خدمات رفاهی شده است، خبر دادند.

همزمان با بدتر شدن اوضاع نابسامان اقتصادی در اروپا، بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه MRB برای شبکه تلویزیونی MEGA، از هر10 یونانی شش نفر از اوضاع مالی کنونی وچگونگی مدیریت دولتمردان خود ناامید شده اند.