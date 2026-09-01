به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار ملوان بندر انزلی و نساجی قائمشهر اظهار کرد: بدون شک یکی از بازیهای مهم دو تیم باسابقه فوتبال ایران در شمال کشور را پیش رو داریم. هر دو تیم سابقه بسیار زیادی در فوتبال دارند و بازیکنان بزرگی در این تیمها حضور داشتهاند.
وی افزود: نساجی سالیان سال در قائمشهر حضور داشته و ملوان نیز یکی از تیمهای ریشهدار فوتبال ایران است. هر دو تیم هواداران پرشوری دارند و به نظرم از شهرهایی هستند که مردم آن فوتبال را به خوبی میفهمند.
سرمربی ملوان با اشاره به شرایط دو تیم در جدول عنوان کرد: فکر میکنم جایگاه فعلی تیمها در جدول نشاندهنده کیفیت واقعی آنها نیست. نساجی تیم خوبی دارد و مجموعه خوبی شکل گرفته است.
زارع درباره شرایط ملوان در هفتههای اخیر گفت: در بازیهایی که انجام دادهایم، اگرچه موقعیتهای زیادی ایجاد نکردهایم، اما به حریفان هم موقعیت زیادی ندادهایم. بهخصوص در نیمه نخست برخی بازیها سوار بر بازی بودهایم و شرایط خوبی داشتیم.
وی ادامه داد: در بازی فردا باید تلاش بیشتری داشته باشیم. ما به سه امتیاز این مسابقه نیاز کامل داریم و هیچ چیز دیگری نمیتواند ما را راضی کند. تمام تلاشمان را خواهیم کرد و مطمئنم بازیکنان هم با حمایت هواداران تلاش میکنند تا انشاءالله سه امتیاز را به دست بیاوریم.
سرمربی ملوان در ادامه با تمجید از حمایت هواداران این تیم گفت: مردم کاملاً در جریان شرایط ملوان هستند. من در شهر زندگی میکنم و مردم از نزدیک با ملوان زندگی میکنند و از مشکلات و شرایط تیم اطلاع دارند.
زارع افزود: کمتر جایی دیدهایم که تیمی بعد از شکست و کسب یک نتیجه نامطلوب، توسط هوادارانش تشویق شود و هواداران بعد از بازی هم به تمرین بیایند و به بازیکنان روحیه بدهند. این حمایت وظیفه ما را به عنوان کادر فنی و بازیکنان سنگینتر میکند.
وی تصریح کرد: بازیکنان میدانند چه شرایط سختی پیش روی ماست و میدانند هواداران چه محبت بزرگی به تیم دارند. فکر میکنم تنها چیزی که میتوانیم در پاسخ به این محبت تقدیم آنها کنیم، کسب برد و نتایج خوب است.
زارع درباره وضعیت یکی از اعضای کادر فنی ملوان نیز گفت: او اتفاقاً خیلی کمکحال من بود و همیشه در کنار تیم و بزرگترها حضور مؤثری داشت. مطمئنم خیلی زود برمیگردد و قویتر از همیشه در کنار تیم خواهد بود.
سرمربی ملوان از صحبتهای خود درباره حواشی مطرحشده پیرامون جدایی احتمالی وی از ملوان گفت: درباره این موضوع پیش از این صحبت کردهام و بعد از بازی نیز صحبتهایی مطرح شد. با توجه به اینکه در آستانه یک بازی مهم هستیم، فکر میکنم بهتر است قبل از مسابقه بیشتر وارد این مسائل نشویم.
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