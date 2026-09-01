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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

زارع: چیزی جز ۳ امتیاز دربی شمال ملوان را راضی نمی‌کند

زارع: چیزی جز ۳ امتیاز دربی شمال ملوان را راضی نمی‌کند

انزلی- سرمربی ملوان بندرانزلی با اشاره به اهمیت دیدار برابر نساجی قائمشهر گفت: شرایط جدول نشان‌دهنده جایگاه واقعی دو تیم نیست و برای ملوان در این بازی چیزی جز کسب سه امتیاز کافی نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار ملوان بندر انزلی و نساجی قائمشهر اظهار کرد: بدون شک یکی از بازی‌های مهم دو تیم باسابقه فوتبال ایران در شمال کشور را پیش رو داریم. هر دو تیم سابقه بسیار زیادی در فوتبال دارند و بازیکنان بزرگی در این تیم‌ها حضور داشته‌اند.

وی افزود: نساجی سالیان سال در قائمشهر حضور داشته و ملوان نیز یکی از تیم‌های ریشه‌دار فوتبال ایران است. هر دو تیم هواداران پرشوری دارند و به نظرم از شهرهایی هستند که مردم آن فوتبال را به خوبی می‌فهمند.

سرمربی ملوان با اشاره به شرایط دو تیم در جدول عنوان کرد: فکر می‌کنم جایگاه فعلی تیم‌ها در جدول نشان‌دهنده کیفیت واقعی آنها نیست. نساجی تیم خوبی دارد و مجموعه خوبی شکل گرفته است.

زارع درباره شرایط ملوان در هفته‌های اخیر گفت: در بازی‌هایی که انجام داده‌ایم، اگرچه موقعیت‌های زیادی ایجاد نکرده‌ایم، اما به حریفان هم موقعیت زیادی نداده‌ایم. به‌خصوص در نیمه نخست برخی بازی‌ها سوار بر بازی بوده‌ایم و شرایط خوبی داشتیم.

وی ادامه داد: در بازی فردا باید تلاش بیشتری داشته باشیم. ما به سه امتیاز این مسابقه نیاز کامل داریم و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند ما را راضی کند. تمام تلاشمان را خواهیم کرد و مطمئنم بازیکنان هم با حمایت هواداران تلاش می‌کنند تا ان‌شاءالله سه امتیاز را به دست بیاوریم.

سرمربی ملوان در ادامه با تمجید از حمایت هواداران این تیم گفت: مردم کاملاً در جریان شرایط ملوان هستند. من در شهر زندگی می‌کنم و مردم از نزدیک با ملوان زندگی می‌کنند و از مشکلات و شرایط تیم اطلاع دارند.

زارع افزود: کمتر جایی دیده‌ایم که تیمی بعد از شکست و کسب یک نتیجه نامطلوب، توسط هوادارانش تشویق شود و هواداران بعد از بازی هم به تمرین بیایند و به بازیکنان روحیه بدهند. این حمایت وظیفه ما را به عنوان کادر فنی و بازیکنان سنگین‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد: بازیکنان می‌دانند چه شرایط سختی پیش روی ماست و می‌دانند هواداران چه محبت بزرگی به تیم دارند. فکر می‌کنم تنها چیزی که می‌توانیم در پاسخ به این محبت تقدیم آنها کنیم، کسب برد و نتایج خوب است.

زارع درباره وضعیت یکی از اعضای کادر فنی ملوان نیز گفت: او اتفاقاً خیلی کمک‌حال من بود و همیشه در کنار تیم و بزرگ‌ترها حضور مؤثری داشت. مطمئنم خیلی زود برمی‌گردد و قوی‌تر از همیشه در کنار تیم خواهد بود.

سرمربی ملوان از صحبت‌های خود درباره حواشی مطرح‌شده پیرامون جدایی احتمالی وی از ملوان گفت: درباره این موضوع پیش از این صحبت کرده‌ام و بعد از بازی نیز صحبت‌هایی مطرح شد. با توجه به اینکه در آستانه یک بازی مهم هستیم، فکر می‌کنم بهتر است قبل از مسابقه بیشتر وارد این مسائل نشویم.

کد مطلب 6934718

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