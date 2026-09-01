به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم محمد صادقیان، رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش، امروز (سهشنبه، دهم شهریورماه) در گفتوگوی زنده تلویزیونی، با اشاره به دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتمالانبیا(ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش، اظهار کرد: پدافند هوایی در سراسر کشور چهار مأموریت عمده شامل کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری با اهداف هوایی را بر عهده دارد.
وی افزود: اصلیترین مأموریت پدافند هوایی، کشف هرگونه شیء پرنده در آسمان جمهوری اسلامی ایران و حتی فراتر از آسمان کشور است. پس از کشف، مرحله شناسایی انجام میشود و در صورت نیاز، رهگیری توسط هواپیماهای شکاری یا درگیری با استفاده از موشکها و سامانههای پدافندی صورت میگیرد.
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش ادامه داد: در نهایت، مأموریت پدافند این است که اجازه ندهد هواگرد متخاصم مأموریت خود را انجام دهد و در صورت لزوم آن را منهدم کند.
امیر صادقیان با اشاره به نقش پدافند هوایی در شرایط عادی نیز گفت: مأموریت پدافند صرفاً به شرایط جنگی محدود نیست. هر هواپیمای مسافربری که قصد ورود به کشور یا تردد میان شهرهای مختلف را دارد و همچنین انواع بالگردها و هواگردهایی که برای مأموریتهای مختلف از جمله امدادرسانی فعالیت میکنند، در چارچوب هماهنگیها و مجوزهای پدافند هوایی فعالیت دارند.
وی افزود: پدافند هوایی باید برای انجام مأموریت هر هواگرد در آسمان کشور، شرایط لازم را فراهم و آسمان را برای اجرای مأموریت آن مدیریت کند.
استقرار سامانههای پدافندی در بیش از ۳۸۰۰ نقطه کشور
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به عملکرد پدافند در جنگهای اخیر گفت: در جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و بهویژه جنگ ۴۰ روزه، توجه مردم بیش از گذشته به پدافند هوایی جلب شد. در جنگ ۱۲ روزه به دلیل حضور بیشتر پهپادها در برخی مناطق از جمله آسمان پایتخت، صدای فعالیت پدافند نیز بیشتر شنیده میشد.
امیر صادقیان ادامه داد: شاید پیش از این تصور عمومی از پدافند هوایی، یک پرتابگر و نیرویی بود که با مشاهده یک پرنده متخاصم با آن مقابله میکند، اما پدافند هوایی بسیار فراتر از این تصویر است و یک شبکه گسترده و یکپارچه در سراسر کشور را شامل میشود.
وی با بیان اینکه نیروهای پدافندی در بیش از ۳۸۰۰ نقطه کشور حضور دارند، گفت: بسیاری از این نقاط در مناطق صعبالعبور قرار دارند. ایران کشوری با عوارض جغرافیایی متنوع است و نیروهای پدافندی در کویر، سواحل، جزایر و ارتفاعات مستقر هستند.
بهصورت ۲۴ ساعته آسمان کشور و حتی فراتر از ایران را رصد و پایش میکنیم
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: نیروهای پدافندی ارتش، سپاه و سایر ارکان نیروهای مسلح تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مأموریت خود را انجام میدهند.
امیر صادقیان تأکید کرد: نیروهای دیدهبان با تجهیزات ویژه، سامانههای الکترواپتیکی و فناوریهای روز در کنار شبکه راداری، بهصورت ۲۴ ساعته آسمان کشور و حتی فراتر از آسمان ایران را رصد و پایش میکنند.
وی افزود: اطلاعات حاصل از این رصدها در مراکز عملیاتی بررسی و پردازش میشود و تصمیمگیریها باید در لحظه انجام شود. صرف دیدن هدف کافی نیست؛ اینکه با کدام هدف چگونه برخورد شود، به کدام هدف اخطار داده شود، کدام هدف مورد اصابت قرار گیرد و برای درگیری با آن از چه سامانهای استفاده شود، بخش مهمی از مأموریت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور است.
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به عملکرد یگانهای پدافندی در تهران و سایر نقاط کشور گفت: نیروهای ما در جنگ ۱۲ روزه و تا پایان جنگ ۴۰ روزه تلاش کردند مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دهند و بخشی از این فعالیتها را مردم مشاهده کردند یا صدای آن را شنیدند.
وی همچنین از عملکرد رسانهها در انعکاس فعالیتهای پدافند هوایی قدردانی کرد و گفت: واکنش رسانهها به عملکرد نیروهای پدافندی دلگرمکننده بود؛ البته ما بسیاری از این موارد را پس از پایان مأموریتها مشاهده کردیم، زیرا در زمان جنگ شرایط دنبال کردن آنها برای نیروهای عملیاتی فراهم نبود.
امیر صادقیان در بخش دیگری از این گفتوگو با گرامیداشت یاد شهدای نیروهای مسلح اظهار کرد: یاد و خاطره فرماندهان شهید بهویژه امیر سپهبد موسوی را که خود را یک سرباز ایرانی میدانست، گرامی میداریم.
وی گفت: نیروی پدافند هوایی ارتش در سه مقطع، از جمله حوادث پنجم آبان ۱۴۰۳، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، در مجموع ۱۵۸ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش همچنین با یادآوری شهدای پدافندی سپاه و سایر نیروهای مسلح، از شهدای میناب یاد کرد و گفت که آنان مظلومانه به شهادت رسیدند.
سامانههای پدافندی در میانه جنگ تغییر میکردند
امیر صادقیان در ادامه درباره میزان بومیسازی تجهیزات پدافندی کشور گفت: محدودیت فروش تسلیحات به ایران موضوع تازهای نیست و عملاً از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با چنین شرایطی مواجه بودهایم؛ تحریمی که برای نیروهای مسلح به یک فرصت تبدیل شد.
وی با اشاره به مشکلات وابستگی به تجهیزات خارجی افزود: وقتی سامانهای از خارج خریداری میشود، حتی اگر سامانهای بهروز باشد، ممکن است با شرایط جغرافیایی، نیازهای عملیاتی و نوع تهدیدهای پیشروی کشور ما تطابق کامل نداشته باشد.
هیچ گلوگاهی در تهیه و ساخت سامانههای بومی پدافندی نداریم
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش ادامه داد: بر همین اساس، نیروهای مسلح با همکاری صنایع دفاعی وزارت دفاع وارد چرخه طراحی و ساخت سامانهها بر مبنای نیاز عملیاتی نیروهای مسلح، شرایط جغرافیایی کشور و تهدیدشناسی شدند.
امیر صادقیان گفت: نتیجه این روند، طراحی و ساخت سامانههای بومی توسط دانشمندان ایرانی با مشورت و همفکری رزمندگان نیروهای مسلح بوده است و امروز میتوانم بگویم که در تهیه و ساخت سامانههای بومی پدافندی هیچ گلوگاهی نداریم.
وی با اشاره به تجربه جنگهای اخیر اظهار کرد: در بحبوحه جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بر اساس نوع تهاجمی که دشمن انجام میداد، تغییراتی در سامانههای پدافندی ایجاد میکردیم؛ نرمافزارها تغییر میکرد، جانماییهای جدید صورت میگرفت و طراحیهای تازهای انجام میشد.
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش تأکید کرد: این قابلیت به دلیل بومی بودن سامانهها به وجود آمده است و امکان میدهد متناسب با تهدید دشمن، تغییرات مورد نیاز را در کوتاهترین زمان روی تجهیزات اعمال کنیم.
امیر صادقیان در پایان با اشاره به تداوم مأموریتهای پدافندی گفت: با وجود همه ادعاهایی که دشمنان مطرح میکنند، سامانههای پدافندی کشور تا پایان جنگ و حتی روز گذشته توانستهاند اهداف دشمن را مورد اصابت قرار دهند و این یکی از برکات برخورداری از سامانههای بومی است.
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