ادامه وحشت صهیونیستها از احتمال انتفاضه سوم/ تدابیر امنیتی در اطراف مسجدالاقصی تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، العالم به نقل از منابع صهیونیست گزارش داد نظامیان رژیم صهیونیستی امروز از بیم برگزاری هرگونه تظاهرات پس از نماز جمعه، محدودیتها در ورود نمازگزاران فلسطینی به صحن مسجدالاقصی را تشدید کردند.



در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی آمده بود بر اساس تصمیم جدید مقامات ارتش این رژیم از ورود مردان کمتر از 50 سال به مسجد الاقصی جلوگیری می شود.



بر اساس این گزارش، از ساعات اولیه امروز هزاران نفر از نظامیان و پلیس رژیم اشغالگر قدس در خیابانهای مختلف منطقه قدیمی و مناطق مختلف شرق بیت المقدس اشغالی مستقر بودند و از ورود افراد کمتر از 50 سال به مسجدالاقصی جلوگیری کردند.



جمعه گذشته نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در اطراف مسجدالاقصی حمله ور شدند که طی آن دهها نفر از فلسطینی ها زخمی شدند. خاطر نشان می شود الیعازر از مقامات رژیم صهیونیستی درباره احتمال وقوع انتفاضه سوم فلسطینی ها به مقامات این رژیم هشدار داده است.

